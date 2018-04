BJELORUS SIVCOV UKUPNI JE POBJEDNIK UTRKE KROZ HRVATSKU: Radoslav Rogina završio je na četvrtom mjestu

🇭🇷 @Tour_of_Croatia

🏆 @eduardgrosu wins the Blue Jersey as a leader of a points classification 👏🏻👏🏻

🥉3rd place for the #OrangeBlue sprinter in the final stage of the Tour. #GRINTARE👇🏻 pic.twitter.com/QGsiBbLtm3

— NIPPO Vini Fantini Europa Ovini (@NIPPO_Fantini) April 22, 2018