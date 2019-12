Dinamo je ostao bez proljeća u Europi

Razočaran sam zato što je ova naša avantura završila, mislim da smo zaslužili više s obzirom na to što smo pružili u ovih šest utakmica, ali jednostavno sve se posložilo tako da smo ispali. Poručio je Dinamov trener Nenad Bjelica nakon poraza protiv Manchester Cityja i završetka europske sezone.

“Razočaran sam ovakvim raspletom, ali sam ispunjen ponosom zbog onoga što je ova momčad pružila. Čak i u nekim slabije odigranim utakmicama nismo izgubili formu, nismo dopustili suparniku da nas podcijeni. Zadovoljan sam kako je momčad rasla u odnosu na prošlu sezonu. Ostaje razočaranje zbog konačnog rezultata, ali idemo dalje, to je nogomet, moramo to prihvatiti, pozitivno gledamo prema budućnosti“, dodao je Bjelica.

Osvrnuo se na spornu situaciju kod izjednačujućeg gola. Dvojica Dinamovih igrača ležali su na travnjaku, a igrači Cityja nisu zaustavili igru.

“Kako sam vidio tu situaciju? Vidio sam je isto kao i vi. Stojanović i Dilaver bili su na zemlji, ali suparnik to možda nije vidio ili možda nije htio vidjeti. Ne bih to komentirao. Možda smo i mi mogli bolje reagirati u toj situaciji. Kad netko iz obrane ispadne, tada netko od veznih mora ući i pokriti poziciju. Bila su trojica njihovih igrača na jednoga našeg. Da smo taktički bolje reagirali, možda ne bi došlo do pogotka. A, što se tiče njihove reakcije u trenucima kad su naša dvojica ležali na travnjaku… Ne vjerujem da su ljudi to napravili s nekom namjerom“, poručio je.

Protiv Atalante i Šahtara Dinamo je odigrao izjednačene utakmice u kojima su odlučivali detalji.

“Paradoks je da imamo najbolju gol razliku od ove tri momčadi, a zadnji smo u skupini. Ali, to treba prihvatiti. Ponosni smo na to što smo se dobro nosili protiv po svemu superiornih momčadi, dakle gledajući i proračun i kvalitetu kadra. U obje utakmice protiv Šahtara bili smo bolja momčad, protiv Atalante smo bili superiorniji, i to za čak dva gola ako ukupno gledamo obje utakmice. Mi smo isključivi krivci što nismo prošli, a krivci smo zbog one utakmice protiv Šahtara kod kuće. Da smo ih pobijedili, danas bismo bili drugi u skupini. To je nogomet. Izvući ćemo pouke i pokušati učiniti to da nas ovi porazi naprave još jačima i još boljima“, kazao je.

“Jesmo li na klupi pratili kretanje rezultata druge utakmice? Jesmo. Pratili su je pomoćnici. Nismo ga prenosili igračima. Oni do kraja utakmice nisu znali ništa o rezultatu iz Harkiva. A i da su znali, ne bi ništa mogli promijeniti“, otkrio je.

Za kraj je prokomentirao povratak publike.

“To nam je svima najveći mural, ova atmosfera i ljudi koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz ostalih dijelova Europe. Meni su došli ljudi iz Italije, Austrije, Poljske, došli su iz mnogih dijelova Hrvatske, iz Slavonije, Istre… To nam je najveća pobjeda. Ponosni smo na to. Zahvalio bih našim navijačima na velikoj podršci. Sjever je pjevao cijelo vrijeme i bio uz nas. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti, nadam se da ćemo im svojim igrama pružati zadovoljstvo i poticati ih da dolaze u ovako velikom broju“, zaključio je.