BJELICU NA PRESICI IZNENADILO PITANJE NOVINARA: Trener Osijeka kroz smijeh poručio – ‘Objasnite mi vi onda kakav je to nogomet…’

Do kraja su četiri kola, a Osijek zaostaje sedam bodova i Bjelica kaže kako do kraja želi samo pobjede

Trener Osijeka, Nenad Bjelica, održao je konferenciju za medije kako bi najavio gostovanje kod Gorice. Bjelica je ovaj tjedan ostao bez napadača Ante Ercega kojem su na treningu stradali ligamenti koljena i morat će na kompletnu rekonstrukciju.

“Dosta težak tjedan zbog Antine ozljede. Nesretno je stradao na treningu. Nažalost, najcrnje prognoze su se obistinile i morat će pauzirati do kraja godine. Nadamo se da će na kraju oporavka sve biti u redu i da će uspješno nastaviti svoju nogometnu karijeru”, rekao je Bjelica.

Komentirao je i onaj promašeni penal u 99. minuti protiv Varaždina, odnosno hoće li on psihički negativno utjecati na ekipu.

“To je nogomet, mora se prihvatiti tako kako je. Ramon u prvenstvu nije promašio nijedan jedanaesterac, prije toga je zabio gol, bio je u utakmici. Teško mu je, kao i svima nama, kad se tako izgube dva boda. Analizirali smo utakmicu i rekli smo da je to bio najrealniji ishod. To su udarci koje moraš podnijeti da bi rastao. Bilo je već dosta situacija u kojima je ekipa morala pokazati mentalnu snagu i vjerujem da će tako biti i sada”, veli Bjelica.

Nasmijalo ga pitanje novinara

Osijek sada ima mirkošanse za preuzimanje prvog mjesta. Do kraja su četiri kola, a Osijek zaostaje sedam bodova i Bjelica kaže kako do kraja želi samo pobjede. No, slijedi im utakmica s Goricom, koja im je na prošlom gostovanju nanijela najgori poraz ove sezone (4:1).

“Utakmica je sama po sebi motiv. Tri boda su igri. Želimo nastaviti praviti pritisak Dinamu, a to možemo samo pobjedama. Gorica igra sjajnu sezonu. Bez obzira na promjenu trenera, nema neke razlike u onome što su igrali prije i onome što igraju sada. Također imaju nekolicinu ozlijeđenih igrača. Sigurno će biti tvrda utakmica, ali mi idemo uvjereni da možemo uzeti tri boda bez obzira na rezultat i njihovu zasluženu pobjedu u prošlom susretu u Gorici”, rekao je Bjelica.

Novinar ga je zatim malo iznenadio pitanjem planira li možda igrati otvoreniji nogomet, sada kada više nema što izgubiti.

“Ha, ha ha, objasnite mi koji je to otvoreni nogomet. Naš je cilj uvijek doći do pobjede. Otkad sam ja došao, odigrali smo 33 utakmice, samo u dvije nismo zabili gol, protiv Rijeke na Rujevici i Dinama na Maksimiru. Dakle, mi smo ekipa koja uvijek teži zgoditku, ali važan je balans u momčadi”, rekao je kroz smijeh Bjelica.