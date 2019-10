BJELICU I DRUŠTVO ČEKA ZASTRAŠUJUĆI STROJ: Nitko u Europi ne može se pohvaliti brojkama koje stoje iza Šahtara

View this post on Instagram

День матча Лиги чемпионов! Важнейшая игра в Харькове! ⠀ The @ChampionsLeague matchday! The crucial game in Kharkiv! ⠀ День матчу Ліги чемпіонів! Надважлива гра в Харкові! ⠀ ⚽ #ШахтерДинамоЗ #ShakhtarDinamoZagreb #ШахтарДинамоЗ ⏰ 19:55 | 18:55 CET 📍 ОСК «Металлист» | OSK Metalist | ОСК «Металіст» 📺 «Футбол 1»