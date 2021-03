Dinamo u završnicu sezone ulazi s Damirom Krznarom na klupi

Dan prije utakmice između Osijeka i Lokomotive, Nenad Bjelica stao je pred novinare. Jedno od prvih pitanja koje su mu postavili bilo je kako će se presuda Mamiću odraziti na Dinamo. Uslijedio je dosta očekivan odgovor.

”Nemam komentara stvarno na to, ne bih to komentirao. Ne znam kako će to utjecati na Dinamo. Slobodno pitajte, ali ne bih to komentirao”, poručio je Bjelica.

Osijek je trenutačno drugoplasirana momčad hrvatskog prvenstva. Za Modrima zaostaju dva boda uz jednu odigranu utakmicu više.

Vrhovni sud potvrdio je u ponedjeljak presudu osječkog Županijskog suda kojom je odbjegli čelnik HNK Dinamo Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Najviši sud je Zoranu Mamiću smanjio kaznu zatvora sa četiri godine i 11 mjeseci na četiri godine i osam mjeseci.