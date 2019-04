BJELICA UOČI OSIJEKA GOVORIO O ZEKIĆU, EMOCIJAMA, BOČKAJU…: ‘Imao sam samo jednu želju i ona mi se ostvarila’

Pobjednik izravno ide u finale koje je na rasporedu 22. svibnja u Puli

Hrvatski prvoligaši Dinamo i Osijek naći će se u utorak u 18 sati na Maksimiru na suprotnim stranama u sklopu polufinala Kupa.

“Radujemo se polufinalu Kupa, novoj utakmici u kojoj nas čeka renomirani, dobar suparnik, klub moje mladosti”, izjavio je Dinamov trener Nenad Bjelica uoči susreta.

“Na raspolaganju nam je velik broj igrača, svi su vrlo motivirani, spremni, vjerujem da će, barem s Dinamove strane, biti dobra utakmica. Mislim da smo i u zadnjim utakmicama pokazali da nema ni psihološkoga niti fizičkog umora. To je, na kraju krajeva, i bio razlog rotacija u momčadi tijekom cijele sezone. Mislim da su Dani Olmo i Amer Gojak odigrali najviše utakmica, nekih 35, 36, a ni oni nisu skupili više od 2500 minuta. Momčad je i psihološki i fizički u odličnom stanju, na raspolaganju nam je 25 igrača, svi osim Gavranovića i Leovca. Vjerujem da ćemo i u sutrašnjoj utakmici, kao i u svima koje slijede, pokazati naše pravo lice i biti na visokoj razini. Puno rotiramo, a to momčadi daje određenu svježinu, vjerujem da ćemo to vidjeti i u sutrašnjoj utakmici”, poručio je.

Odgovorio je i na pitanje kako emotivno doživljava utakmicu protiv vašega bivšeg kluba.

“Emocije postoje, naravno. Osijek je klub za koji sam želio zaigrati jednog dana, a ta mi se želja i ostvarila. Sve ono što je kasnije došlo u mojoj igračkoj i trenerskoj karijeri bio je dodatni plus. Ja sam profesionalac i svaki je put moj profesionalizam pobijedio emocije pa očekujem da će tako biti i sutra”, dodao je.

Odlazak Zekića

Zoran Zekić odstupio nakon gotovo tri godine.

“Zekić je u te tri godine ostavio dubok pečat u Osijeku, pod njegovim je vodstvom klub dosegnuo svoje najveće uspjehe. Ponekad dođe do zamora materijala i zasićenja, mislim da se to dogodilo u Osijeku. Nitko Zekiću ne može oduzeti zasluge za ono što je Osijek postao u zadnjih nekoliko godina. Sad je ondje drugi, novi trener, nova energija… Mlad je i, kako čujem, pokazuje dosta talenta u svom poslu. To je pokazao i u ove tri, četiri dosadašnje utakmice na klupi. Vidjet ćemo kakav će Osijek biti sutra. Mi smo fokusirani na sebe i svoju igru, tako je bilo u Koprivnici, tako je bilo i ranije u Puli. Ne gledamo suviše na suparnika iako u ovom slučaju moram malo više obratiti pažnju jer s novim su trenerom malo promijenili sustav, na jedan način napadaju, na drugi se brane, imat ćemo sve to u vidu u pripremi utakmice”, kazao je.

Navijači

“Navijači? Oni sami trebaju odlučiti vrijedi li doći pogledati Dinamo koji je ove godine ostvario doista lijepe rezultate, pokazao puno toga, puno dobrih, lijepih utakmica. Da sam na mjestu navijača Dinama, sigurno bih sutra bio na stadionu”, rekao je Bjelica, čije riječi prenosi službena klupska stranica.

Progovorio je potom o suparnicima.

Povratak Bočkaja

“Sigurno je da je Kleinheisler igrač koji ima veliki potencijal, pokazivao je to u klubovima u kojima je bio dosad, a pokazuje i u Osijeku. Tu je i Marić… Ima Osijek dosta mladih, talentiranih igrača, neki su nam i mala nepoznanica jer su tek u zadnje tri, četiri utakmice nastupili za prvu momčad, ali sve ćemo analizirati i dobro se pripremiti. Jaki su i napadu, tu su Boban, Ejupi, dakle igrači koji su u hrvatskom nogometu pokazali puno. Petar Bočkaj? On je također odličan igrač, ima dobru lijevu nogu, dobar je u prekidima. Ma, spremni smo za sve njihove igrače i vjerujem da ćemo to sutra i pokazati. Bih li volio da Bočkaj zaigra? Nemam nikakvo mišljenje o tome, njihov će trener odlučiti je li spreman za igru ili ne. Tko god od Osijekovih igrača nastupi, mi ćemo imati spreman odgovor”, poručio je.