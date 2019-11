BJELICA U ŽESTOKOJ RASPRAVI S ‘OKOM SOKOLOVIM’: Strahonja tvrdio da je bio penal, trener Dinama: ‘Ma to je obično s*anje’

Nakon utakmice trener Dinama Nenad Bjelica upustio se u žestoku raspravu

U susretu četvrtog kola C skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je pred 28.316 gledatelja na stadionu Maksimir odigrao 3-3 protiv Šahtara primivši dva gola u sudačkoj nadoknadi i tako pokvario izglede za plasman u osminu finala. Dinamo i Šahtar su odigrali ludu utakmicu. Gosti su poveli, Dinamo je potom okrenuo rezultat s tri gola, da bi Ukrajinci u sudačkoj nadoknadi zabili dva gola za 3-3. Šahtar je treći pogodak postigao u petoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Nakon utakmice trener Dinama Nenad Bjelica upustio se u žestoku raspravu oko toga je li bio penal u završnici ili nije.

“Brych uopće nije gledao prekršaj Theophilea nad Pjatovom, već situaciju Đire i Taisona. Ne znam što će im onda VAR! Ako se griješi, onda neka ga maknu. Ovo su interpretacije, je li bio faul ili nije. To je postao cirkus. Meni VAR ne treba. Treneri u Engleskoj i Italiji se bune, ja sam potpuno protiv VAR-a jer uopće ne pomaže. Ovo je skandalozno, VAR je obično sr*nje”, grmio je Bjelica.

Analiza ‘Oka sokolova’

Zatim je reagirao sudački ekspert Mario Strahonja koji je potvrdio da je sudac dobro odlučio.

“Istina, VAR je krut u nekim situacijama. Razumijem Bjeličinu emociju, ali po zadnjim uputama, ovdje je sve u redu. Izdvojeni incident, faul Theophilea na Pjatovu, se dogodio, sudac ga nije vidio, nakon pregleda svirao je najstrožu kaznu. Prekršaj na Petkoviću u prvom poluvremenu je bio, ali izvan kaznenog prostora. Penal na Ademiju nije postojao. Oba crvena kartona opravdano su dosuđena”, zaključio je Strahonja.

Drugi val reakcija

Bjelici tu nije bio kraj, uslijedio je zatim novi val udara po sucima.

“Ma zašto imamo VAR? Zašto imamo VAR? Sudac je sudio penal za faul na Taisonu, a onda je promjenio odluku i dosudio penal za nešto što se dogodilo pet sekundi ranije. On je sudio penal nad Taisonom, a ovaj nad Pjatovim zbog kojeg je i dosuđen na kraju penal nije niti vidio. On svira penal na nešto sasvim drugo. Dogovorite se suci više kad se to može korsititi i kad ne. To je cirkus i to je skandalozno… Rekao sam to kada sam radio u Poljskoj, evo i sada ću u Hrvatskoj i u Ligi prvaka. “, ljutito će Bjelica.

“Pa ja to gledam svaki vikend u Italiji i vani… Svugdje isto, pa nemoj mi suditi zaleđe u jedan milimetar… Ma to je samo puno baba kilavo dijete”, rekao je Bjelica i odjurio iz studija.