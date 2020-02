U sudaru aktualnog prvaka i doprvaka, Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Rijeku sa 4-0 u susretu 24. kola Prve HNL pa je trener Nenad Bjelica imao dovoljno razloga za zadovoljstvo.

„Jako smo dobro ušli u utakmicu, s ranim golom, a općenito gledajući prvo poluvrijeme smo solidno odradili, možda smo tada mogli voditi i s 2:0. U drugom smo dijelu malo pali u igri prema naprijed, ali u tim smo se trenucima znali dobro i organizirano braniti, ostavili smo Rijeku bez opasnih situacija po naš gol. Ulaskom ove trojice igrača s klupe dobili smo na živosti, sigurnosti, kvaliteti pasa, na energiji… Oni su nam donijeli ova tri boda. Čestitam momčadi na važnoj pobjedi protiv vrlo dobrog suparnika“, rekao je Bjelica poslije susreta te se osvrnuo na zadnjih sata drugoga poluvremena.

„Igraš protiv dobre momčadi koja u sredini terena ima vrlo dobre igrače, tu su Pavičić, Halilović, Lončar… A, možda su pritom kod nas Ademi i Majer malo pali s energijom, ne možeš više raditi pristisak. Slično je i s Kulenovićem, u situacijama kad napadač ne može zadržati loptu, onda si pod permanentnim pritiskom, zato smo radili izmjene. Bez obzira što tih pola sata prema naprijed nisu bili dobri, mi smo se organizirano branili i Rijeka praktički nije stvorila nijednu priliku. Mogu biti zadovoljan kad momčad u trenucima kad ne igra najbolje i nije perfektna, ipak zna kako doći do pozitivnoga rezultata“, kaza oje.

Prokomentirao je reakciju igrača koji su u nekim ranijim utakmicama bili izvan terena zbog ‘odgojnih mjera’.

„Nisu to odgojne mjere. Imamo 25 igrača u kadru, svi su kvalitetni, svi mogu pomoći. Ja gledam tko ima najbolju energiju, tko je najmotiviraniji, najgladniji. Nekad učiniš uslugu igraču kad ga ne staviš u momčad, a nekad mu učiniš medvjeđu uslugu kad ga stavljaš stalno. Poštujemo svakog našeg igrača, oni s puno profesionalnosti prihvaćaju sve naše odluke. Kad dobiju priliku pokušavaju je iskoristiti na najbolji način. Tako su danas i Moro i Petković bili dosta dobri, Gojak je zabio i bio dosta aktivan… Oni nisu igrali zadnju utakmicu, ali su važan dio momčadi. Kad budem mislio da ih treba koristiti, ja ću ih i koristiti. Kao i druge“, rekao je Bjelica i otkrio da ga poraz u Kupu još jače peče jer je ove sezone u prvenstvu pobjeđivao Rijeku s3:0, 5:0, 4:0.

„Da, peče. Pričali smo o tome, stvarno ne volim tražiti alibije, nikad ni u čemu, ali ono su stvarno bili nemogući uvjeti. Rijeka je jaka, postigla je tada pogodak uz potporu svoje publike, a ti koji trebaš nešto kreirati, jednostavno ti nepogoda to otežava. Ali, nije to razlog zašto smo tada izgubili. Rijeka je bila puno agresivnija, dobro organizirana, mi smo napravili šest prekršaja… Oni su zasluženo prošli. Vidite u HNL-u kakve su se razlike stvorile između prvih pet momčadi i ostatka lige. Prije to nije bilo tako jer su tereni bili lošiji. U takvoj situaciji slabija momčad ima veću šansu doći do boljeg rezultata nego u uobičajenim uvjetima. Uglavnom, taj nas je poraz motivirao i za današnju utakmicu“, izjaviO je trener Dinama

Osvrnuo se zatim na Oršića i Petkovića.

„Oršiću generalno teško padaju pripreme, malo teže ulazi u formu. Tako je to bilo i prvog ljeta kad smo došli pa potom i na zimu. Jednostavno, ne pogoduje mu previše taj rad na izdržljivosti, ali vremenom se diže. Znamo što imamo u njemu i pružamo mu maksimalnu podršku. Znali smo da je samo pitanje vremena kad će doći do dobre forme. Isto vrijedi i za Petkovića kao i za Livakovića i Gojaka, možemo biti zadovoljni njihovom formom“, ispričao je.

„Je li došlo vrijeme za pobjedu na Poljudu? Uvijek je dobro vrijeme za pobjedu. Hajduk je naš najveći suparnik, nadamo se dobroj atmosferi i, naravno, pobjedi. Imamo sve igrače na raspolaganju osim Perića i Marina. Velika je želja momčadi da pobijedi u toj utakmici, a i znamo što bi to značilo našim navijačima. Ova pobjeda protiv Rijeke nam je dodatni vjetar u leđa“, završio je.