BJELICA PROGOVORIO O PONAJBOLJEM IGRAČU MODRIH: “Bilo bi mi vrlo čudno vidjeti ga opet u Dinamu”

U Dinamu su se pomirili da ga neće moći zadržati

Hrvatski nogometni prvak zagrebački Dinamo nalazi se na pripremama za novu sezonu u Sloveniji. Nakon izvrsne prošle, i u sljedećoj sezoni Modri žele ostvariti dobre rezultate, a uoči početka natjecanja svoja razmišljanja za Novu TV je iznio trener Nenad Bjelica.

Prvu utakmicu na pripremama momčad Dinama odigrala je s poljskom Cracovijom i izgubila 0:1.

PORAZ DINAMA U PRVOJ UTAKMICI NA PRIPREMAMA: Cracovia golom na početku utakmice porazila Modre

“Zadovoljan sam i s jučerašnjim utakmicom, ali i sa svime što smo do sada napravili na pripremama. Priključili su nam se reprezentativci, s njima smo jučer i danas odradili već četiri treninga tako da sve prolazi u najboljem redu. Imamo samo mali problem s Theophileom i Pintom, koji je jučer dobio udarac u mišić. Ali uglavnom su igrači odradili cijeli dio priprema tako da možemo biti zadovoljni”, izjavio je Bjelica.

Nakon što je Dinamo prošle sezone prezimio u Europskoj ligi, na Maksimiru priželjkuju ulazak u Ligu prvaka.

“Mi to želimo, u svakom slučaju, to je naš cilj. Vjerujem da imamo dovoljno kvalitete da to ostvarimo. Dat ćemo sve od sebe da to ostvarimo. Vidjet ćemo, idemo utakmicu po utakmicu pa dokle stignemo. To je cilj, ali ne bi bilo razočaranje. Treba uvijek gledati prema naprijed, tako smo napravili i prošle godine, kada smo onako nespretno ispali od Young Boysa. Fokusirali smo se na ono što je bilo ispred nas i odigrali smo sezonu iz snova”, rekao je strateg Modrih.

Gotovo je sigurno da u sljedeću sezonu dinamo neće ući sa svojim ponajboljim nogometašem Danijem Olmom koji je na meti brojnih bogatih inozemnih klubova. Olmo se trenutno nalazi na Europskom prvenstvu za igrače mlađe od 21 godine, gdje će sa Španjolskom igrati finale, a na turniru je bio jedan od najboljih igrača Furije.

“Teško je očekivati da nakon igara koje je prikazivao ove sezone u Dinamu i nakon partija na Euru neće doći do te ponude koju Dinamo očekuje. On je sada na vrhuncu forme, stvarno je odigrao kvalitetnu sezonu, a ovo što je odigrao na Euru u dresu španjolske reprezentacije samo mu je točka na i. Stoga bi bilo vrlo čudno vidjeti ga opet u Dinamu. Ali kažem, mora doći dobra ponuda koja će zadovoljavati naše ambicije. Ako se to dogodi, otići će, a ako ne, ostat će u Dinamu”, zaključio je.