BJELICA PROGOVORIO O ODLASKU IZ DINAMA I SITUACIJI S FENERBAHČEOM: ‘Ne znam jesam li nekome postao teret zbog uspjeha…’

Nenad Bjelica polovicom travnja raskinuo je ugovor sa zagrebačkim Dinamom kojeg je vodio do izvrsnih rezultata u domaćim i Europskim natjecanjima.

Do razlaza s vodstvom kluba došlo je koncem ožujka nakon što igrači i stručni stožer nisu pristali na smanje plaća po uvjetima kluba, a nakon odlaska iz Maksimira najviše ga se povezuje s turskim velikanom Fenerbahčeom.

’95 posto informacija su neistinite’

Sada je za Sportske novosti odlučio progovoriti o cijeloj toj situaciji.

“Fener? Mogu reći da smo razgovarali, pregovaramo, ali nismo se još dogovorili. Oko 95 posto onoga što je izašlo u turskim medijima, pa su hrvatski mediji kasnije prenijeli, neistina je. Svašta je tu pisalo, od imena igrača, uvjeta ugovora, kažem, 95 posto su neistine”, prokomentirao je Bjelica i rekao u kojoj je sve fazi:

“Fener je velik klub s 30 milijuna navijača i za svakog trenera veliki izazov, ali zasad nema dogovora o angažmanu. Hoće li se dogoditi, ne mogu znati. Imao sam tri razgovora s predsjednikom Alijem Kocom, jednim od najmoćnijih ljudi u Turskoj, prva dva bili su više informativni razgovori, treći put smo pričali o uvjetima, ali dogovora još nema. Iskreno, sve druge opcije i ponude, uglavnom s istoka, stavio sam postrani, jer Fener je najveći od tih klubova koji me traže. Tek kad vidim kako će to proći okrenut ću se drugim opcijama.”

Koga vodi sa sobom

Turski mediji nagađali su da će Bjelica, kada preuzme Fener, sa sobom povesti i neke igrače Dinama, a najviše su se spominjali Dilaver, Oršić i Petković.

“U Dinamu ima igrača koji mogu igrati na višoj razini, zapravo nema igrača kojeg ne bih poveo. No, ponavljam, o tome uopće nismo pričali, jedino je istinito da pregovaramo o dolasku Fenerbahče i financijskim detaljima oko kojih još nemamo dogovor”, kaže Bjelica.

Odlazak iz Dinama

Zatim je progovorio o svojem odlasku iz Dinama i priznaje da oko toga ima nekih stvari koje ne razumije.

“Nemam odgovor zbog čega se to dogodilo, ne vidim razlog. Ništa nije upućivalo da se to može dogoditi. Meni je nepoznanica zašto je Dinamo donio odluku na ovaj način, ultimativno, kad smo u 22 mjeseca sve situacije i odluke rješavali zajednički. Tretirali su me kao drugog čovjeka iza gospodina Barišića, to su riječi Zorana Mamića, a onda drugog čovjeka kluba ne pitaš ništa o tome. Ne razumijem zašto nisu to sa mnom komunicirali. I koja je bila namjera. Ja sam 22 mjeseca davao sve od sebe za Dinamo, ponašao sam se racionalno, o svemu se dogovarao s njima, imao sjajan odnos sa svima, s momčadi, članovima stožera i ljudima u klubu nisam imao nijedan konflikt. Jesam li kome postao teret zbog uspjeha, to doista ne znam”, rekao je.

Jovićević ga naslijedio

Njega je na klupi Modrih naslijedio Igor Jovićević, koji je prije vodio mladu momčad Dinama.

“Mislim da Dinamo može biti uspješan. Ostavio sam Jovićeviću dobru bazu igrača, koji su ostvarili sjajne uspjehe. To su visokokarakterni dečki koji će davati svoj maksimum i s novim trenerom. Također, trener je pokazao već da je kvalitetan, veliki entuzijast, posvećen je svom poslu, ima dobru energiju, ima pozitivan stav. Ima kapacitet voditi Dinamo u pravom smjeru”, rekao je o svojem nasljedniku.

Klub prije reprezentacije

Za kraj je prokomentirao glasine da bi mogao postati sljedeći izbornik hrvatske reprezentacije, kada Dalić otiđe.

“Moj je plan bio odraditi godinu dana s Dinamom, ući u Ligu prvaka. Sve ostalo su bile insinuacije medija, vjerojatno zbog mogućeg Dalićeva odlaska nakon Eura, ali nije bilo kontakata niti izražavanja bilo kakve želje niti s moje strane. Iskreno, preferiram više rad u klubu, motivira me svakodnevni rad, međutim ne znam kako bih reagirao kad bi došla ponuda za izborničku klupu Hrvatske”, zaključio je.