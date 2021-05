Nogometaši Dinama već u nedjelju mogu i matematički osigurati novu titulu prvaka Hrvatske

Nogometaši Gorice napravili veliki korak ka osiguravanju prvog nastupa u eurokupovima u klupskoj povijesti 1-0 domaćom pobjedom protiv Osijeka.

GORICA SRUŠILA OSJEČANE, PRIBLIŽILA SE EUROPI I GURNULA DINAMO PREMA NASLOVU: Jovičić zabio za slavlje u ‘nemogućim’ uvjetima

Ovom pobjedom Gorica se učvrstila na trećoj poziciji na ljestvici, sada ima 59 bodova, čak sedam više od četvrte Rijeke koja će u nedjelju ugostiti Dinamo.

Modri na milimetar do titule

Drugoplasirana momčad HNL-a Osijek je, pak, ostao na 68 bodova, sedam manje od Dinama, pa bi zagrebački klub mogao osigurati svoj 22. naslov prvaka već u nedjelju u slučaju pobjede u Rijeci.

Trener Osijeka Nenad Bjelica u svojim izjavama nakon utakmice priznao je da je sada borba za titulu gotova.

“Gorica je iskoristila jednu našu grešku i stigla do zaslužene pobjede, a mi svoje šanse nismo iskoristili. Ionako smo imali male šanse za naslov prvaka, a one su sada samo matematičke”, rekao je Bjelica te otkrio svoje želje do kraja ove sezone:

“Mi želimo dobiti sve tri utakmice do kraja, želimo da Mierez bude najbolji strijelac i da Ivušić bude najbolji vratar s najviše čistih mreža. Puno je toga bilo dobroga ove sezone.”