BJELICA PREKINUO ŠUTNJU: Bivši trener Dinama progovorio o interesu velikana i što se krije iza informacija koje dolaze iz Turske

Hrvatski stručnjak bez posla je otkako je nedavno dobio otkaz u Dinamu

Turski novinar Yağız Sabuncoğlu prije dva dana je objavio kako je hrvatski stručnjak i bivši trener Dinama Nenad Bjelica postigao usmeni dogovor s Fenerbahčeom i da bi u trenutku kad popuste mjere uslijed pandemije koronavirusa trebao otputovati u Istanbul i potpisati ugovor.

“Fenerbahçe je dao usmenu ponudu Bjelici. Čelnici kluba u stalnoj su telefonskoj vezi s hrvatskim stručnjakom. Bjelica smatra da su predstavljeni uvjeti zadovoljavajući i da ih može prihvatiti”; objavio je na Twitteru turski novinar.

Bjelica se pak oglasio iz svog doma u Klagenfurtu te je pojasnio što se trenutno događa oko njegovog novog angažmana.

ÖZEL | Fenerbahçe Nenad Bjelica'ya sözlü teklifini yaptı. Yönetim Bjelica ile telefon görüşmelerini sürdürüyor. Bjelica sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun buldu ve kabul edebileceğini iletti. — Yağız Sabuncoğlu (@yagosabuncuoglu) April 28, 2020

“Čitam i ja što se piše, ali vjerujte mi da baš nikakav kontakt s Fenerbahçeom nisam imao”, rekao je za Večernji list.

Bjelica je, inače, preuzeo Dinamo u svibnju 2018. godine i na klupi Modrih ostvario je fantastične rezultate. Osvojio je dva naslov prvaka, a Dinamo je milimetar i do treće titule. Prezimio je s ‘modrima’ u Europi’ nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, dok je ove sezone izborio plasman u Ligu prvaka gdje je Dinamo do zadnjeg kola bio i igri za prolaz.

Do razlaza s vodstvom kluba došlo je koncem ožujka nakon što igrači i stručni stožer nisu pristali na smanje plaća po uvjetima kluba.