BJELICA POTVRDIO DA DINAMO DOGOVARA OLMOV TRANSFER: ‘Ne bi bilo mudro da sada igra prijateljske utakmice…’

Dinamov Španjolac na meti je talijanskog giganta

Dani Olmo neće još dugo biti nogometaš Dinama. Modri su odigrali 1:1 s Lokomotivom na pripremama, a nakon utakmice trener Nenad Bjelica je potvrdio da su pregovori oko njegovog transfera u tijeku.

Olmo nije igrao protiv Lokosa baš zato da se slučano ne ozlijedi te da to ne upropasti transfer.

‘Dobro je raspoložen…’

“Svi znamo da su pregovori o transferu u tijeku, no ne znamo hoće li se ostvariti”, rekao je Bjelica.

“Ne želimo ništa riskirati i ne bi bilo mudro da igra u prijateljskim utakmicama. Bilo kako bilo, Olmo je dobro raspoložen i dobro trenira”, prokomentirao je strateg Dinama.

Dinamov Španjolac u Milanu?

A klub koji je najbliže dovođenju Olma je posrnuli talijanski gigant Milan.

Calcimercato je u petak donio neke nove detalje u toj priči. Tvrde da je Milan poslao konkretnu ponudu te da su spremni nastaviti lov na njega. Talijani ističu da su u Milanu jako zainteresirani za usluge Dinamova veznjaka te da su na stalnoj liniji s Modrima. Pišu i to da hrvatski prvak za njega traži 25 milijuna eura plus bonuse što je puno manje od 40 milijuna koliko su Modri navodno tražili od Ajaxa prošlog ljeta. Prema tome spremni su mu izaći u susret jer je i on sam rekao da želi otići ove zime.