BJELICA OTVORIO DUŠU DAN POSLIJE TRILERA NA MAKSIMIRU: Opet komentirao VAR, a ovaj put odgovorio je i na prigovore hajdukovaca

Trener Dinama još se jednom osvrnuo na događanja u Ligi prvaka

Dan nakon dramatične utakmice na Maksimiru između Dinama i Šahtara u 4. kolu Lige prvaka koja je završila remijem 3:3 trener hrvatskog prvaka Nenada Bjelice pojavio se u studiju N1 televizije. Odmah na početku je otkrio Otkrio kako nije noćas puno spavao.

O završnici utakmice

„Nogomet je nepredvidiva igra. Utakmice Lige prvaka pune su preokreta. Nogomet je takav. Mogli smo u tim momentima bolje reagirati. Sve je upućivalo na to da ćemo pobijediti, možda je došlo do pada koncentracije. Da smo bili fokusiraniji možda ih ne bi primili. Ova ekipa pokazuje karakter. Vratili su s e igračem manje. Zabili su dva gola. Malo nesretno nije pobijedila“, dodao je.

Dva dola u nadoknadi

„Bio je to propust cijele ekipe u sudačkoj nadoknade. Da nema pogrešaka ne bi padali golovi. U svlačionici je bilo tužno nakon utakmice. Međutim ova ekipa je podigla nivo. Postali su respektabilna momčad i ostvarili su velike rezultate. Bilo bi nam ljepše d sva boda, ali još uvijek smo u igri“, nastavio je.

Kao dići igrače

„Najbolje s pobjedama. Prije Atalante imamo Rijeku i Hajduk. S pobjedama bi ušli s puno samopouzdanja. Treba ići korak po korak“, kazao je.

„Jesam li zadovoljan igračima? Prvih desetak minuta nismo bili na dobrom nivo. To nam se dogodilo i u Harkivu, ali smo onda preuzeli kontrolu. Imali smo bolje šanse. Malo smo u obje utakmice nespretno i nespretno neriješili. Prezadovoljan sam i preponosan svojim igrača kako se ponašaju. Sretan sam što ih mogu trenirati i biti dio ovog Dinama“, rekao je i nastavio.

„Ne postoje problemi. Igrači se moraju raspravljati na terenu. Kad bi bilo svejedno to ne bi bilo dobro. Moraju pokazivati emocije. Poželjni su verbalni kontakti je potiču momčad“, smatra Bjelica.

„U prošloj sezoni nisam imao problem u svlačionici, a ove sam malo na početku imao nekih trzavica, ali sve se promijenilo nakon Varaždina kada samo izgubili. Tu su mnogi igrači pokušavali doći do benefita izvan terena, ali to kod mene ne prolazi“, kazao je pa se posvetio strijelcu jednog od golova.

VAR

„Žao mi je što je Ivanušec stigao na krak prijelaznog roka. Zbog toga manje igra. Jako je kvalitetan i svjestan je da mora čekati na svoju šansu“, poručio je.

„VAR? Ne susrećem se prvi put s njim. Profitirao sam s njim i drugi su profitirali protiv mene. Ne komentarima suđenje. U 17 mjeseci nismo imali VAR i bilo je sudačkih pogrešaka i nikad ih nisam komentirao. I u Europi i u HNL-u, a bilo je puno odluka protiv nas. VAR nije perfektan sistem jer imamo bezbroj situacija u kojima je nepravedan. VAR ne djeluje kada se sudi nepostojeći korner, a nakon njega padne gol.. Nije jučer sudi faul na Ademiju, a nakon toga je došao penal…. Puno je situacija u kojima se ne primjenjuje. Trebalo bi nam dva sata da bi ih sve nabrojao.

Kod penala se samo gledaju situacije kod kojih se sudi, a ne samo sporne. Bio sam protivnik VAR-a u Poljskoj. I kad mi je išao na ruku ostao sam protivnik. Nikad nisam sucima prigovarao jer su to ljudske greške…

Situacija od jučer? Prije toga je bio faul, a to VRA ne gleda i zato je to loš sustav. Prostor za manipulaciju je puno veći jer stalno imamo procjene jel to intenzitet za faul..l Vjerojatno se smanjuje broj pogrešaka, ali puno gubimo. Gubimo emocije. U Poljskoj sam sedam minuta čekao na odluku VAR-a. Zabijemo gol, a sedam mita drhtimo što će VAR odlučiti. Bit će puno polemika oko toga“, kazao je.

Prigovor hajduokvaca

Navijači Hajduka su nakon utakmice poručili neka netko vidi kao je nama u HNL-u.

„Da ga ovdje imamo vjerojatno ne bi osvojili onaj Kup prije dvije godine protiv Hajduka, ali bi u prvenstvu imali 44, a ne četiri boda više pod Hajduka. Ljuske pogreške toleriram, a tolerirao sam ih i u Europi i HNL-u. Nije mi bi mi bilo svejedno protiv Young Boya i Benfice ali sam šutio. Tamo je ljudski faktor griješio, a ovdje griješi tehnologija

Brych? On je koristio VAR koliko ga je trebao. Odluku kod penala je bila pravedna kao i crveni kartoni. To su njegove procjene. Smeta me što se ne provjeravaju sve sporne situacije. Pa ćemo dobiti pošteni nogomet. Ovdje je prostor manipulacije jako veliki. Pogledajte talijansku ligu. Ne možeš vjerovati da uz tehnologiju koju imaju dosuđuju takve penale“, završio je ovu temu.

Uputna je i bi li više volio dočekati proljeće u Europi, ali da bude drugi iza Hajduka, ili da bude prvak. Poručio je da bi radije bio prvak.