BJELICA O TOME HOĆE LI POSTATI IZBORNIK VATRENIH: ‘Vjerojatno će se to jednog dana dogoditi…’

Trener Dinama,aktualnog hrvatskog prvaka i prvoplasirane momčadi HNL-a, Nenad Bjelica već dugo ima reputaciju jednog od najboljih hrvatskog trenera i spominje ga se kao potenijalnotg nasljednika izbornika Vatrenih Zlatka Dalića.

Bjelica je s Dinamom ove sezone ušao u Ligu prvaka gdje nekon tri ko0la zauzima drugu poziciju u skupini C i vrlo je blizu prezimljavanja u najelitnijem klupskom natjecanju.

‘U životu sve dolazi spontano…’

Upravo se njega smatra najzaslužnijim za dobre igre Modrih u Europi, a u novom razgovoru Bjelica se osvrnuo na mogućnost preuzimanja reprezentacije.

“Ako ću biti iskren, meni je svakodnevni rad s momčadi vrh vrhova. Kad bih došao u priliku biti izbornik, ne znam kako bi se osjećao. Možda bih se i u toj koži dobro osjećao, međutim, ja uvijek kažem da u životu sve dolazi spontano. Ne želim ništa forsirati niti donositi odluke preko koljena”, rekao je za Novi list.

Veliki ponos

Po medijima se upravo on spominje kao Dalićev nasljednik.

“Hoće li me ljudi iz HNS-a htjeti u određenom trenutku i hoću li ja u tom trenutku biti slobodan na tržištu ili ne, ne znam, ali svakom hrvatskom treneru san je biti izbornik reprezentacije. Vjerojatno će se to jednog dana dogoditi, ali stvarno mi je teško procijeniti kad će to biti. Što god, činjenica da me se spominje u tom kontekstu ispunjava me velikim ponosom”, poručio je.