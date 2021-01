Usput se malo posuo i pepelom jer je zaboravio što je on radio dok je bio trener Dinama

Trener Osijeka Nenad Bjelica nije uoči subotnje utakmice protiv Istre na Gradskom vrtu mogao izbjeći pitanja na reakciju Dinama poslije pobjede nad Hajdukom. Kao što smo već pisali objavili su priopćenje u kojem su napali HNS i suce.

HNS SUSPENDIRAO TROJICU SUDACA: Pokrenut i postupak protiv Zorana Mamića zbog spornih izjava, kazna bi mogla biti dosta žestoka

“Ne bih komentirao postupke drugih. Oni to tako vide, treba poštivati mišljenje svakoga. Mi smo fokusirani na sebe. Dok budem trener i sportski direktor Osijeka, nećemo pisati priopćenja protiv bilo koga. Mi želimo doprinijeti normalizaciji odnosa u Hrvatskoj i hrvatskom nogometu. Nisam nijednom komentirao suđenje u HNL-u i Europi dok sam bio trener Dinama. VAR smanjuje mogućnost pogreške iako sam ja protiv tehnologije. Ali ona nije smanjila diskusije ni polemike, zato sam ranije govorio da sam protiv”, rekao je Bjelica.

“Još postoje teorije zavjere i zato sam ja protiv tehnologije. Nikad nisam bio protiv sudaca niti ću biti. Oni griješe u korist jednih ili drugih, kao što griješe i igrači, jedino što su pod prevelikom lupom. Svaka njihova greška tumači se kao teorija zavjere. Jedan tjedan protiv jednog kluba, drugi dan protiv drugog kluba. mi to u Osijeku nećemo raditi. Možda će griješiti protiv nas, ali to je normalno, događa se i u većim ligama. Osijek će biti primjer svima u tome i apsolutno je zabranjeno komentiranje suđenja. To ne znači da se mi nećemo boriti za klub i dati sve od sebe, pa i vršiti pritisak na suca tijekom utakmice. Poslije utakmice nećemo komentirati suđenje”, dodao je.

Međutim, ne treba zaboraviti da je lani dobio mjesec dana suspenzije jer je psovao suce na utakmici Osijeka i Dinama, a nešto prije toga je nakon ispadanja iz Lige protiv Šahtara, u TV studiju govorio je da je VAR s*anje i da je postao cirkus.

Također, na presici su ga novinari pitali i o izjavi Zorana Mamića da Hajduk ima najkvalitetnije pojedince u ligi poslije Dinama unatoč stanju na tablici.

“Moramo poštivati mišljenje drugih ljudi. Ne mora to biti istina. Mogu ja reći da smo mi bolji od Barcelone, ali to može biti moje mišljenje ali ne mora biti istina. Cijenimo njihovo mišljenje, rezultati pokazuju na terenu tko je tko. Imamo dobru i balansiranu momčad. Stabilan klub iza kojega stoje navijači. Imamo dobre medije, financijsku stabilnost , sve preduvjete da budemo uspješni. Naravno da smo mi u nekim stvarima daleko ispod Dinama, ali na terenu, 90 minuta, 11 protiv 11, možemo se nositi sa svakim. Tjedan prije rekli su da je Rijeka pa onda da je Hajduk. Poštujem to, ali mi znamo svoju snagu. To što tko priča ne mora biti istina. Svatko to vidi drugačije”, poručio je.