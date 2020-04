BJELICA NEĆE DUGO BITI BEZ POSLA, SJEDA NA KLUPU VELIKANA? ‘Ostavio je jako dobar dojam, odmah su se zakotrljale priče’

Bjelica je osvojio dva naslov prvaka Hrvatske, a Dinamo je milimetar i do treće titule. Prezimio je s ‘modrima’ u Europi’ nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, dok je ove sezone izborio plasman u Ligu prvaka gdje je Dinamo do zadnjeg kola bio i igri za prolaz

Aktualni hrvatski prvak Dinamo raskinuo je u četvrtak ugovor s trenerom Nenadom Bjelicom, a čini se kako on neće dugo čekati na novi angažman.

Bjelica je preuzeo Dinamo u svibnju 2018. godine i na klupi ‘modrih’ ostvario je fantastične rezultate. Osvojio je dva naslov prvaka, a Dinamo je milimetar i do treće titule. Prezimio je s ‘modrima’ u Europi’ nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, dok je ove sezone izborio plasman u Ligu prvaka gdje je Dinamo do zadnjeg kola bio i igri za prolaz.

‘Spominje se kao jedan od kandidata’

Tim rezultatima na sebe je privukao pažnju brojnih europskih klubova, a sada ga se spominje u kontekstu preuzimanja turskog velikana Fenerbahčea.

⚡Nenad Bjelica, Dinamo Zagrep ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe'nin, Bjelica ile anlaşmasını ister miydiniz ? pic.twitter.com/dtqpUH7p9A — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) April 16, 2020

“Bjelica se u turskim nogometnim kuloarima spominje kao jedan od kandidata. Ostavio je jako dobar dojam na navijače Fenerbahcea. Dinamo je rasturio Fener u Europskoj ligi, a navijačima se svidio ofenzivni stil igre koji je forsirao”, rekao je za Gol.hr Senad Ok, cjenjeni novinar Miliyeta, najprodavanijeg turskog dnevnika.

Pozitivne reakcije

Bjelica je postao jako cijenjen u Europi zbog rezultata koja je postigao s Modrima.

“Bjeličino napuštanje Dinama odjeknulo je u Turskoj. Odmah su se zakotrljale priče da bi mogao doći u Fenerbahče. Pustio se probni balon na društvenim mrežama, mi još čekamo konkretnije informacije. Reakcije navijača jako su pozitivne. Mnogi bi ga željeli vidjeti na klupi Fenerbahčea. Mišljenje navijača jako je bitno u Turskoj. Čelnici klubova pozorno prate reakcije fanova”, poručio je Senad Ok.

Otpušten stručni stožer

Do razlaza Bjelice s vodstvom kluba došlo je koncem ožujka nakon što igrači i stručni stožer nisu pristali na smanje plaća po uvjetima kluba.

Dinamo je nakon toga uručio otkaz cijelom stožeru trenera Nenada Bjelice. Otkaz su dobili Rene Poms, Nino Bule, Silvije Čavlina, Martin Mayer, Karlo Reinholz i Jasmin Osmanović.