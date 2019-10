IGRAČI BEZ KOJIH BJELICA NE MOŽE DOZNALI TEŽINU OZLJEDE: Kreće utrka s vremenom za ključnu utakmicu LP-a

Riječ je o dva vrlo važna nogometaša u zagrebačkom sastavu

Pojavili su se novi detalji oko ozljeda važnih Dinamovih igrača Arijana Ademija i Brune Petkovića, koji su se s reprezentativnih okupljanja vratili povrijeđeni.

Kako javljaju Sportske novosti, riječ je istegnuću gležnja kod oba nogometaša.

“Nalazi ‘magneta’ potvrdili su prvobitne dijagnoze, Arijan Ademi i Bruno Petković nisu ništa slomili, radi se o istegnuću gležnja u oba slučaja. Ne čeka ih dulja stanka, no kako je do utakmice sa Šahtarom malo vremena (susret je na rasporedu već sljedećeg utorka), teško je decidirano reći da će biti 100 posto spremni. Do petka ili subote bit će izvan punog treninga i na terapijama, tada će ih u Maksimiru ‘testirati’, da vide jesu li otekline splasnule i bol nestala. Utrka s vremenom u svakom slučaju, ali svakako bolja opcija nego da ih čeka mirovanje od dva-tri tjedna”, pišu u srijedu SN.

Utakmica sezone je blizu

Ademi je povrijedio gležanj u utakmici svoje reprezentacije portiv Poljske, a Petkoviću je gležanj stradao u utakmici s Walesom u Cardiffu i zbog toga je morao izaći u 64. minuti utakmice.

Dinamo prije Šahtara, to jest, ključne utakmice Lige prvaka, gostuje u Gorici u petak. Trener Dinama Nenad Bjelica se, kao i svi navijači Dinama, a vjerujemo i cijela Hrvatska, nada da će Ademi i Petković sanirati ozljede do utorka jer ako se to ne dogodi, treneru Modrih bi mogao pasti mrak na oči.