BJELICA JEDVA UZEO BODOVE PROTIV ISTRE: Osijek poveo iz penala, ali u nastavku ih je spašavao samo vratar

U susretu 18. kola Prve HNL Osijek je kao domaćin svladao Istru 1961 sa 1-0 (1-0). Strijelac jedinog pogotka bio je Mierez u 30. minuti iz kaznenog udarca.

Neuspješan udarac s bijele točke

Osječani su do minimalne pobjede protiv sastava iz Pule stigli iz kontroverznog kaznenog udarca. U 27. minuti Galilea je neoprezno startao na Bočkaja na samom desnom rubu kaznenog prostora pa je sudac Strukan pokazao na bijelu točku.

Loptu je uzeo najbolji Osijekov strijelac Mierez, no njegov slab prizemni udarac uhvatio je vratar gostiju Lučić. No, Strukan je procijenio kako se Lučić prerano pomaknuo sa svoje linije te je dosudio ponavljanje kaznenog udarca. I u drugom pokušaju Mierez je pucao na isti način, no Lučić se bacio u drugu stranu pa je Osijek poveo.

Osijek drugi na tablici

Istra 1961 je u nastavku dvoboja bila bolji suparnik, no iz brojnih izglednih prilika ipak nije uspjela stići do gola.

Drugi Osijek sada ima 39 bodova, kao i vodeći Dinamo koji od 17.05 sati igra protiv Šibenika, dok je Istra 1961 ostala pretposljednja deveta sa 13 bodova, jedan manje ima posljednja Lokomotiva koja će od 19.10 sati gostovati kod Hajduka.