BJELICA, IZNENAĐUJUĆE, KOMENTIRAO DINAMOVU TITULU: Nakon gomile teških riječi trener Osijeka poručio ‘modrima’ – ‘Bili smo rame uz rame…’

Otvorio je konferenciju, pazite sada, čestitkom Dinamu

Trener Osijeka, Nenad Bjelica, održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnjeg ogleda sa Šibenokom, ali je ogroman dio obraćanja medija posvetio ovoj sezoni, svojoj momčadi i Dinamovoj novoj tituli.

Otvorio je konferenciju, pazite sada, čestitkom Dinamu. “Prije svega, čestitam Građanskom nogometnom klubu Dinamu na osvojenom prvenstvu Hrvatske”, rekao je u uvodu Bjelica koji je proteklih tjedana veoma žestoko govorio o svom bivšem klubu, “korporaciji” i regularnosti prvenstva…

Do kraja sezone će, kaže, pružiti šansu igračima koji su manje igrali jer više, realno, nema što izgubiti niti osvojiti.

“Izostancima nekoliko igrača će se pružiti prilika igračima koji su manje igrali, neovisno hoće li ostati ili neće u našem klubu. Nas zanima osvajanje tri boda protiv Šibenika, probat ćemo poslati na teren najbolju moguću momčad, kako psihički tako i fizički. Hoće li tu biti neki igrač koji iduće sezone više neće biti u klubu, o tome ne razmišljam, razmišljam samo kako doći do novog trijumfa i razmišljam kako se vratiti na staze pobjede”, rekao je Bjelica.

‘Ovaj Dinamo je najbolji u povijesti’

Dinamo je tri kola prije kraja uzeo naslov prvaka, što je vrlo kasno kada se u obzir uzme da je ranije titule osvajao već za Božić, a Bjelica tvrdi da njegovim dečkima i njemu ne nedostaje motiva.

“Puno smo rekorda srušili i ima ih još puno koje želimo srušiti. Želimo da Mierez bude najbolji strijelac, želimo da Ivušić ostane vratar s najviše čistih mreža, želimo biti momčad koja je primila najmanje golova u prvenstvu, želimo poboljšati rekordan broj pobjeda i bodova. Motiva ne manjka, ova momčad zaslužuje dobar kraj sezone zbog svega što je pružila tijekom godine. Kad vidite da smo se do prije dva kola praktički držali rame uz rame s Dinamom, koji je najbolji u povijesti, to govori o vrijednosti rezultata ovih momaka. Vjerujem da ćemo ostvariti najbolji plasman Osijeka u njegovoj 74-godišnjoj povijesti. Za to nam treba još jedan bod”, komentirao je Bjelica.

Najavio je usput i nekoliko pojačanja i govorio je o tome koliko je sezona bila teška.

“Svi znamo kako je završila prošla sezona. Nije bilo odmora za igrače. Kasnilo se u pripremi momčadi, mom prethodniku nije bilo lagano u prva tri kola. Sad ćemo imati pet tjedana za pripremu, a i tri tjedna odmora. I ove zimske pripreme su bile čista improvizacija, pripremiti momčad u dva tjedna je nemoguće. Imamo zdravu bazu momčadi, ne treba joj puno da bude konkurentna najboljim hrvatskim momčadima. Radimo na dovođenju 3-4 igrača koji povećavaju kvalitetu našeg kadra. Stvorili smo pobjednički mentalitet i Osijek više ne priznaje ništa osim pobjede, bez obzira na to protiv kog igra. Tako će biti do kraja i tako će biti i iduće sezone, sve dok ja tu budem”, kazao je Bjelica.