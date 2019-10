BJELICA I ORŠIĆ NA PRAGU REKORDA: Ivankovića i Mandžukića poslali u povijest, a sada opasno prijete Mamiću, Jurčiću i Cvitanoviću

View this post on Instagram

⚽️🎙👌🏻 Nenad Bjelica: – Pozitivan je dojam. Dobar je rezultat iako je mogao biti i bolji. Mogao je biti i gori, naravno. Igrali smo protiv jako dobrog i neugodnog protivnika. Imaju puno brzih i nezgodnih igrača, neugodnih jedan na jedan i perfektnih pojedinaca… međutim dobro smo se suprotstavili, dobro smo se vratili u utakmicu nakon primljenog gola. Vodili smo 2:1, imali još nekih šansi u utakmici koje smo mogli iskoristiti. Na kraju moramo biti zadovoljni. Ponosan sam na dečke za sve ono što su pružili na terenu. Bio bi žal za rezultatom da nam je ova utakmica bila zadnja i da nam je trebala omogućiti plasman dalje. Mi ostajemo drugi u grupi, čeka nas utakmica u Zagrebu pred našom publikom, a jednom pobjedom možemo napraviti veliki korak prema našem cilju 🔝💪🏻🙏🏻😎🦁 #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #football #ucl 📸 Goran Stanzl/Pixsell