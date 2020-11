BJELICA BEZ DLAKE NA JEZIKU RASPALIO PO VATRENIMA I DALIĆU: ‘Ja to nikad ne bih napravio’

Nakon ovoga poraza Hrvatska još nije osigurala ostanak u A Ligi nacija i za sljedeći ciklus ovoga natjecanja

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 5. kola skupine 3 Lige nacija u Solni izgubila od Švedske s 1-2 (0-2).Švedska je u prvom poluvremenu povela 2-0 golovima Kuluševskog (36) i Danielsona (45+2), dok je na konačnih 2-1 autogolom smanjio Danielson (81-ag).

DALIĆ NA PRESICI ISTAKNUO JEDNO IME PA GOVORIO O PROBLEMU S KOJIM SE VEĆ NEKO VRIJEME BORI: ‘Nije lagano vrijeme za nas’

Svoje mišljenje o nastupu Vatrenih da je u analizi za Novu TV Nenad Bjelica.

“Apsolutno zaslužena pobjeda Švedske. Moglo je biti i uvjerljivije s obzirom na prilike. Pozitivno je što smo još uvijek ispred njih i imamo šanse. Ne možemo biti zadovoljni ni u defenzivi ni u ofenzivi. Vezni red i napad je bio standardan i očekivali smo više”, rekao je pa se osvrnuo na sljedeću izjavu izbornika prije utakmice.

“Mi smo došli odigrati dobru utakmicu i osigurati ostanak u elitnoj skupini. Za to nam je dovoljan jedan bod, ali nećemo igrati na jedan bod. Ako ćemo igrali na jedan bod, izgubit ćemo,” poručio je hrvatski strateg. A evo što je Bjelica sada rekao o tome.

“Kao da smo igrali na bod, a to je ono što je Dalić rekao prije utakmice da ne treba raditi. Nije dobro uopće slati poruku da se igra na bod. Uvijek bih kao trener rekao da se igra na pobjedu. Ja to ne bih nikad rekao. Šalješ poruku igračima da se igra na bod’’, kazao je Bjelica te je prokomentirao pogrešku Matea Kovačića kod prvog gola.

Pogledaj fotogaleriju

“Velika taktička greška Matea Kovačića. Nema potrebe da se on uvuče toliko u krilu obrani. On nije idealan izbor za igrati sam tu šesticu, danas je dobro igrao s Modrićem u paru, ali više mi vuče osmici, igrač je koji stvara razliku. Na šestici je puno važnije koliko anticipirate igru. Nije važno koliko ste brzi i kakav ste nogometaš, nego kako stojite na terenu. On je dao previše prostora Kuluševskom, šestica mora biti tu”, poručio je. Imao je što za reći i o ulasku Marija Pašalića umjesto Ante Budimira.

“Kod rezultata 2:0 očekuješ da uđe špica, ali to izbornik najbolje zna, on je na licu mjesta i zna koliko je Petković trenirao i za koliko je bio spreman. Međutim, očekivao bih da je ušao Petković. Sigurno bi to bilo logičnije”, kazao je Bjelica. Našao je zamjerku i kod Josipa Brekala koji je u 22. minuti tukao iz mrtvog kuta.

“Uvijek je bolje centrirati. Male su mogućnosti odavde zabiti gol. Igrači su u naletu, lakše im je napasti loptu. U mojoj ekipi je to izričito zabranjeno. Kad se ima čist centaršut, mora se centrirati iz tog razlog što su napadači u naletu”; zaključio je Bjelica.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.