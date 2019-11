BJELANOVIĆ: ‘Tudor je prihvatio ponudu, a skoro smo doveli i Petkovića. Torcida? Sjećam se kad je vođa navijača ušao u svlačionicu…’

Progovorio je i o svom igračkom iskustvu iz Italije

Bivši sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović progovorio je prvi put nakon što je u subotu dao otkaz. Poručio je da je to napravio jer nije želio biti uteg.

“Zahvalan sam predsjedniku Marinu Brbiću na svemu i smatram da je nekorektno to što mu se dešava od njegova ponovnog dolaska. Stalno ga se pokušava omalovažiti, a s vremenom sam i ja postao samo teret. Pa, eto, ako je problem Hajduka Bjelanović, onda više nema problema”, rekao je za Dalmatinski portal.

Dosta je govorio o transferima, a zanimljivo je i što se dogodilo kada je predložio dovođenje Brune Petkovića. Dodao je kako je novac imao presudnu ulogu.

Petković prva meta

“Mene je Goran Vučević angažirao u kolovozu 2015. kao glavnog skauta. Jedan od mojih prvih prijedloga je bio Bruno Petković. Odlično sam ga poznavao iz Italije, a tada Dinamo još nije znao ni da on postoji. Igrao je u Entelli, ali za nas je svejedno previše koštao. On je prije Dinama imao lošu statistiku, ali njima nije bio problem platiti 1,5 milijuna eura odštete, što je nama nedostižno u ovom trenutku”, ispričao je.

Otkrio je i kako je Igor Tudor nije na korak do povratka na klupu nakon što je istu napustio Željko Kopić.

Sve bilo dogovoreno

“Smatrao sam da Tudor ima hrabrost, odlučnost i znanje. On je prihvatio ponudu. Jedini mu je uvjet bio da dovede svoje ljude, među kojima i Marija Stanića. Ja sam se tada bio spreman i povući u drugi plan jer nisam u Hajduk došao graditi status nego sam prihvatio funkciju isključivo jer me NO zamolio. Zašto onda nije postao trener? Odgovor nemam ni dan danas. Sve je bilo gotovo, Nadzorni odbor je dao odobrenje, a navečer mi je Huljaj kazao: ‘Riješeno. Sutra potpisujemo’. Ujutro sam došao u klub, a on mi je rekao da je ipak odlučio nastaviti s Kopićem. Najviše žalim što u tom trenutku nisam otišao iz kluba“, kazao je.

Bivši voditelj Akademije Luka Kaliterna, Krešimir Gojun, teško je optužio Bjelanovića nakon čega je i sam morao otići. Naime, Gojun je dopisom predsjedniku Uprave i Nadzornom odboru HNK Hajduk Bjelanovića, da je od njega tražio, između ostaloga da u svibnju uoči utakmice Hajduk II – Šibenik “pomogne NK Šibenik da izbori direktan ulazak u 1. HNL”.

“U Gojuna sam imao veliko povjerenje. Nikad nisam imao sumnju u dvostruke namjere, a danas mislim da je cilj bila Brbićeva glava, gdje sam ja ispao kolatelarna žrtva. Podnio sam tužbu, sve je na sudu, a sada mogu samo reći: sto posto sam čist. To je sve o ovoj temi”, kazao je.

Problemi s navijačima

Prije Bjelanovića Hajduk je napustio i Brbićev zamjenik Lukša Jakobušić. Na odlasku je govorio o strahu od mase. On je ispričao što se njemu događalo dok je igrao u Italiji.

“Možda je nekome to neobično, ali ja iza sebe imam puno gore situacije. Dok sam igrao u Genoi u svlačionicu su nam došli njih pet-šest, vođe navijača. Kapetan se nešto pobunio, a jedan od njih mu je odvalio šamarčinu. Ostao sam šokiran. U Ascoliju su navijači upadali na teren usred treninga, a u Torinu su htjeli linčovati trenera. Došlo je na trening njih 1000 jer im je ovaj prethodno nešto odgovorio. Tamo smo i po povratku s jednog gostovanja pronašli porazbijane automobile. Sve to je bilo nemjerljivo gore od slučaja s Torcidom”, rekao je među ostalim za Dalmatinski portal.