Bizarna situacija dogodila se ovog tjedna na priredbi ruske AMC promocije. Naime, Brazilac Zuluzinho (42) odmjerio j snage s neporaženim ruskim borcem Yusupom Shuaevom.

Zvijer od 180 kilograma, koji se proslavio borbama u Prideu s Fedorom Emelianenkom i Antoniom Rodrigom Nogueirom, krajem prve runde lijepo je pogodio suparnika krajem prve runde. Odmah je potom nasrnuo na njega kako bi ga dovršio. Sudac je ubrzo reagirao i zaustavio ga. No, razlog zbog kojeg je to napravio nije onaj zbog kojeg je Zuluzinho mislio.

Zuluzinho drops Shuaev at the bell and thinks the fight is over. Amazing pic.twitter.com/OQNhdIVdGZ

— caposa (@Grabaka_Hitman) February 23, 2021