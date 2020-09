Nijemac Alexander Zverev i Austrijanac Dominic Thiem igrat će u nedjeljnom finalu US Opena nakon što su u polufinalu eliminirali Španjolca Pabla Carrena Bustu, odnosno Rusa Daniila Medvedeva.

Na meča između Thiema i Medvedeva dogodila s jedna dosta bizarna situacija. Ruski tenisač je u jednom trenutku bio vidno iznerviran te je prešao na drugu stranu terena kako bi pokazao gdje je pala loptica zbog čega je zaradio opomenu. Prema pravilima nije dozvoljeno prijeći mrežu.

“Je li US Open sprdnja? Vidjeli smo svi već što se događalo ovdje! US Open je sprdnja, zar ne?”, poručio je supervizoru podsjećajući na Đokovićevo izbacivanje.

“Sudac mi je dao opomenu. Što sam napravio da bih to dobio? Mislim da sam ubio nekoga! Oprostite, bio sam tako zao što sam prešao mrežu, moje isprike. Moja iskrena isprika US Openu jer sam prešao mrežu. O, moj Bože… Ispričavam se i Vama i sucu. Je li sada u redu?”, ironično je rekao Medvedev.

