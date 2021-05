BIZARNA OZLJEDA VELIKE NBA ZVIJEZDE: Centar Lakersa hodao unatrag pa zaradio dosta neugodnu povredu. Evo što mu se dogodilo

On je trebao biti taj koji će ih povući prema doigravanju, ali sada se i on ozlijedio

Jedan od najboljih igrača NBA lige, centar LA Lakersa, Anthony Davis, odigrao je tek nekoliko minuta u derbiju protiv Clippersa. Naime, Davis je tijekom prve četvrtine zaradio dosta nezgodnu i čak pomalo bizarnu ozljedu.

Nakon šuta za tri poena koračao je unazad i malo se sapleo te je uganuo gležanj. Ostao je još malo na terenu, ali ubrzo je izvučen iz igre. Iz Lakersa su rekli da je Davis morao izaći zbog grčeva u leđima, ali nismo sigurno da je baš to razlog.

Kako je došlo do neobične ozljede pogledajte OVDJE.

Davis se tek vratio na parkete i kako Lakersima nedostaju LeBron James i Dennis Schroder, on je trebao biti taj koji će ih povući prema doigravanju, ali sada se i on ozlijedio. Lakersi su, dakako, izgubili od Clippersa i to sa 118:94.