BIVŠI VOZAČ FORMULE 1 DOŽIVIO TEŠKU NESREĆU: Prije 19 godina ostao bez obiju potkoljenica, a sada se opet bori za život

Bivši vozač formule 1 Alessandro Zanardi (53) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u blizini Pienze u Toskani.

Zanardi je prije 19 godina stradao u stravičnoj nesreći na automobilističkoj utrci u Njemačkoj ostavši bez obiju potkoljenica, a sada se opet bori za život.

Ovoga puta je stradao za vrijeme utrke paraolimpijaca na ručnim biciklima. Prema posljednjim informacijama pogodio ga je kamion i u teškom stanju je helikopterom prevezen u bolnicu u Sienu.

Nagađa se kako je paraolimpijski pobjednik iz Londona i Rio de Janeira izgubio kontrolu nad svojim biciklom i prešao u suprotnu traku u kojoj je bio kamion.

Zanardi je nastupao u formuli 1 od 1991. do 1994. i 1999. godine, ali nije imao zapaženijih rezultata.

Godinu kasnije ostao je bez nogu u stravičnom sudaru u Champ Car utrci na stazi u Njemačkoj. Nakon nesreće bio je na rubu smrti zbog puno izgubljene krvi. Oživljavali su ga sedam puta.

Nakon nesreće postao je paraolimpijac osvojivši po dvije zlatne medalje u parabiciklizmu u Londonu 2012. i Rio de Janeiru četiri godine kasnije.

