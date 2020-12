U nedjelju je u Zagrebu u 88. godini preminuo Otto Barić, jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometnih trenera svih vremena i bivši izbornik hrvatske reprezentacije.

UMRO JE OTTO BARIĆ: Legendarni trener otišao je od posljedica koronavirusa, imao je 87 godina

Otto Barić bio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije od srpnja 2002. do završetka Europskog prvenstva u Portugalu 2004. godine. U 24 utakmice za kormilom “Vatrenih” ostvario je 11 pobjeda, osam remija i pet poraza.

Prije hrvatske, bio je izbornik austrijske nogometne reprezentacije od 1. travnja 1999. do 31. prosinca 2001. godine i u 22 utakmice ostvario sedam pobjeda, šest remija te devet poraza, odnosno izbornik albanske reprezentacije u razdoblju od 1. srpnja 2006. do 22. studenoga 2007. godine.

Barićeva smrt snažno je pogodila proslavljenog hrvatskog nogometaša, a sada trenera, Nikolu Jurčevića koji je bio jako povezan s “Herr Ottom”.

“U šoku sam! Izražavam iskrenu sućut njegovoj obitelji. A Hrvatska je izgubila jednog od najvećih trenera koje smo ikada imali. Otto mi je bio trener u Salzburgu u kojem sam proveo najljepše igračke dane svoje karijere. Osvojili smo dva naslova prvaka, igrali finale Kupa UEFA te igrali u Ligi prvaka. Bili smo fantastična momčad, a s klupe nas je predvodio Otto Barić, koji je bio apsolutno najzaslužniji za sve što smo napravili. Bio je izvanredan trener, ali i čovjek s vizijom, s idejom kako jedan klub može doći do velikog iskoraka. U Austriji Otto ima status legende, nogometne ikone, tamo ga doista neizmjerno cijene. Kod nas nije ostavio tako dubok trag, iako je bio izbornik koji nas je odveo na Euro 2004. u Portugalu. Doista sam u šoku…”, izjavio je Jurčević za Sportske novosti.

#ottobaric, unfortunately, died today in Zagreb due to a #covid19 What he did with @skrapid will never be forgotten. #rapidwien pic.twitter.com/INFUIoUQUn

