Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Pranjić (39) debi u trenerskoj karijeri imao je na klupi ciparskog drugoligaša Omonia Psevde, kojega je napustio prije devet dana zbog sukoba s predsjednikom.

Pranjić je tijekom igračke karijere nosio dresove slavnih europskoh klubova, uključujući i veliki Bayern München, a od 2017. je na Cipru, gdje je 2020. i završio karijeru te se počeo baviti trenerskim poslom.

Sada je za grčku Gazzettu ispričao svoja iskustva iz Cipra.

“Mogao bih knjigu napisati o ovoj užasnoj priči. Kad sam došao svašta su mi rekli, a sve je bila laž. Nisam imao pravu sliku o ekipi i nisam ništa znao o obitelji koja upravlja klubom. Na početku sam odmah svima dao do znanja da ja određujem pravila i da će igrati oni koji to zaslužuju. Probleme su mi stvarala dvojica igrača iz te obitelji skupa s bivšim dopredsjednikom. Oni su okrenuli su cijelo selo protiv mene, a na kraju mi ništa nisu ni platili”, ispričao je Pranjić, čija je ekipa bila dobra u prvom dijelu sezone, no nakon toga s 11 uzastopnih poraza došla u opasnost od ispadanja.

“Bojali su nas se jer smo igrali lijepo, ne s dugim loptama kako svi igraju tamo, već po podu i ljudi su to vidjeli, a igrači su uživali. Htio sam uložiti u budućnost s nekoliko mladih igrača i mogli smo ostvariti neke rezultate. Na polovici sezone sve se počelo raspadati: moj pomoćnik nije plaćen, pa je otišao. Ja sam im rekao sam da ću ostati i bez plaće i zahvalili su mi, ali… Htio sam ostati zbog igrača, pa nisam tražio novac”, otkrio je pa progovorio o kaotičnoj situaciji u momčadi:

Igrači su bili moja odgovornost, pogotovo oni koje sam doveo iz Hrvatske. Tko god je htio otići, ja sam mu pomogao pronaći klub i ne bih se ljutio ako bi netko htio odustati. Svi su bili za mene i podržavali su me i odlučili smo nastaviti igrati. Neki igrači vratili su se roditeljima, a hrvatski nogometaši su otišli. Dao sam im sve što sam mogao. Nekima sam i kuhao, davao im za kavu, plaćao terapije… Na kraju sam shvatio da su poteškoće prevelike da bi ostali u ovom rangu”, rekao je.

‘Htio sam zaštititi svoju djecu’

Na kraju je ispričao kako je došlo do razlaza.

“Nakon jedne izgubljene utakmice žestoko sam se posvađao s predsjednikom. Htio sam zaštititi svoju djecu. Rekao sam igračima da je moja suradnja s klubom gotova. Napravio sam puno u karijeri, izgubio sam u finalu Lige prvaka i nisam plakao, ali plakao sam zbog ove djece iz Omonije koja su bila uz mene”, zaključio je Pranjić.