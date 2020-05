Iznio je neke malo poznate detalje iz karijere

Legendarni hrvatski napadač Goran Vlaović gostovao je u emisiji ‘Taca La Marca’ koja se emitira na talijanskoj Radio Musica Television. Za početak se osvrnuo na pandemiju koronavirusa i karantenu.

“Ovo je bio težak period, pogotovo za sportaše. Čini se da stvari idu na bolje posljednjih tjedana. Idućeg vikenda u Hrvatskoj se igra Kup, a za dva počinje prvenstvo”, rekao je Vlaović pa se osvrnuo na svoje iskustvo iz Padove čije je boje branio od 1994. do1996.

“Nije istina da sam odbio Ajax. Zvali su me iz nizozemskog kluba da dođem dok sam igrao za Dinamo, ali iduće sezone sam preselio u Padovu. idemo pričati o važnim stvarima iz moga života. Stvarno sam uživao igrajući te dvije sezone u Padovi. Sjećat ću se tog zauvijek”, kazao je Vlaović.

Teška sezona

“Prva sezona u Padovi mi je bila stvarno teška jer momčad nije imala iskustvo igranja u Serie A pa je bilo teško izboriti ostanak. Fantastična utakmica u playoffu s Genoom će mi zauvijek biti u srcima sviju u Padovi. Odigrao sam tada jednu od mojih najboljih utakmica. Zabio sam gol škaricama” rekao je . Nakon toga propao mu je transfer u Napoli.

“Puno je godina prošlo od te epizode. Bio sam jako mlad da bih donio dobru oluku. U to vrijeme dobio sam poziv za Euro 96′. Bio je to kompliciran period jer nisam znao što bih napravio i previše je ljudi bilo uključeno u tu operaciju. Oduvijek sam se divio Napoliju. Još od dana Maradone, koji je bio idol brojnih navijača. No, na kraju sam završio u Valenciji i ne žalim zbog toga”, poručio je Vlaović.

Odgovorio je i na pitanje oko problema Hrvatske nakon odlaska Marija Mandžukića, odnosno nedostatka pravog napadača.

“Nogomet se promijenio i neke momčadi igraju bez napadača i nemaju problema s realizacijom. U moje vrijeme treneri su govorili da svi na ravnjaku moramo raditi kako bi zabili i obranili se. U ovom trenutku Hrvatska ima jako dobre igrače, pogotovo u veznom redu i nema problema s postizanjem golova”, rekao je.

Osvrnuo se potom na Claudija Ranierija,

“Tijekom mog boravka u Valenciji zajedno smo osvojili Kup kralja. Bila je to njegova posljednja utakmica prije nego što je prešao u Atletico Madrid. Ranieri je ostvario velike stvari u karijeri,a vrhunac je bila titula prvaka s Leicesterom”, kazao j Vladović. Zatim se vratio na pogodak škaricama Genoi.

“Taj gol u utakmici za opstanak je bio jako važan. U prvoj sezoni nisam redovito igrao, ali nakon toga sam bio standardan”, rekao je.

“Mladima big preporučio da se ne žure. Prije nego što odu u inozemstvo trebali bi se dokazati u svojim zemljama, a onda otići i dokazivati se vani”, završio je.