BIVŠI VATRENI OTKRIO ŠTO TALIJANI VIDE KAO SVOJ VELIKI ADUT U MILANU: ‘To im je bio problem u Zagrebu, ali sada će stvari biti drugačije’

Utakmica se igra u Milanu, na kultnom stadionu San Siro, jer se obnavlja dom te momčadi u Bergamu, Stadio Atleti Azzurri d’Italia

Zagrebački Dinamo u utorak čeka utakmica protiv Atalante u petom kolu Lige prvaka. Susret je to čiji će rezultat imati presudan utjecaj na konačni plasman Modrih u skupini C. Hrvatski prvak bodom bi u Italiji osigurao prezimljavanje u Europskoj ligi i ostao u igri za prolazak u play-off u Ligi prvaka.

Uoči tog dvoboja porazgovarali smo s umirovljenim hrvatskim napadačem i nekadašnjim reprezentativcem Igorom Budanom, koji je od 2003. do 2005. godine odigrao dvije vrlo dobre sezone u momčadi Atalante.

Različita utakmica od one u Zagrebu

Dinamo je u prvoj utakmici ove dvije momčadi na Maksimiru slavio s visokih 4:0, a Budan ne vjeruje da će Talijanima se ponoviti takva utakmica.

“Mislim da to neće biti utakmica poput one u Zagrebu. Sigurno će Atalanta pokušati dokazati da ono nije bila realnost i vjerujem da imaju motiva za ispravljanje te greške. Njih samo pobjeda drži u igri i sigurno će pokušati doći do nje. Sigurno će ući u utakmicu s visokim ritmom i htjeti dominirati od prve minute. Međutim, ne vidim da imaju veliki pritisak”, izjavio je Budan za Net.hr.

Situacija u skupini C Lige prvaka je takva da je Dinamo treći s pet bodova, a Atalanta četvrta sa samo bodom i međusobni ogled tih momčadi mogao bi riješiti brojna pitanja oko konačnog plasmana. Hrvatski napadač stoga ima velika očekivanja od utakmice na San Siru.

‘Bit će jedna od najzanimljivijih utakmica’

“Dinamo treba pokazati kvalitetu i zrelost. Mislim da će to stvarno biti jedna od najzanimljivijih utakmica u ovoj grupi”, izjavio je.

U prvom susretu u Zagrebu Dinamo je već nakon prvog poluvremena vodio 3:0, a Budan ne vjeruje da će Atalanta i njen trener Gian Piero Gasperini nešto mijenjati u pripremi susreta.

“Sumnjam da će Gasperini nešto mijenjati u igri svoje momčadi, to nije radio posljednjih sezona. Možemo očekivati da postavi momčad kao što je postavio u Zagrebu”, smatra Budan, koji je zatim istaknuo što će biti drugačije u Milanu. A to možda neće ići Dinamu u korist.

Još ofenzivnija Atalanta

“Možda griješim, ali mislim da će ići na isti pristup jer sigurno misli da su se neki aspekti drugačiji. To su domaći teren, bolja fizička i psihička sprema igrača, i brzina terena na San Siru. Također, i upoznao je protivnika. Njegova ekipa želi brzu igru i brzi teren, a to im je bio mali problem u Zagrebu. Tamo i zbog terena nisu uspjeli u tome”, rekao je pa istaknuo što bi jedino Gasperini mogao napraviti drugačije.

“Ako bude mijenjao nešto, on može mijenjati samo da bude još ofanzivniji”, rekao je.

Atalanta u Milanu

Utakmica se igra na legendarnom stadionu San Siru, koji može primiti 80 tisuća gledatelja, ali u susretu Atalante i Manchester Cityja na stadionu je bilo tek oko 32 tisuće navijača.

Teško je vjerovati da će na utakmici protiv Dinama biti više gledatelja nego na Cityju pa bi Dinamo mogao imati solidnu podršku s tribina. Zagrebački klub rasprodao je ulaznice za gostujuće navijače tako da će Dinamo bodriti četiri tisuće pristalica.

‘Bjelica će ići po pobjedu’

“Ovo će im biti već treća utakmica u Ligi prvaka na San Siru, prošle godine su Europsku ligu igrali u Sassuolu, tako da imaju iskustva. Već su navikli s “domaćim gostovanjem”, da ga tako nazovem. No, Atalantini navijači naprave bolju atmosferu na svojem stadionu i sigurno da će biti drugačije na San Siru. Ne vjerujem da će biti preveliki pritisak s tribina na nogometaše Dinama”, smatra Budan.

Uoči puta u Italiju trener Modrih Nenad Bjelica najavio je da će u Milanu ići na pobjedu, a Budan smatra da će tako i biti. Pogotovo zato jer je Dinamo u posljednjoj utakmici u Ligi prvaka, protiv Šahtara, u sudačkoj nadoknadi primio dva gola i ispustio pobjedu.

“Ne vidim razloga da bi Bjelica izjavio drugačije, jako je teško igrati na bod. Kada imaš jedan način igre, sigurno da je to teško mijenjati. Vidjeli smo što se sve može dogoditi u zadnjim trenucima utakmice po susretu Dinama i Šahtara. Teško je biti toliko oprezan i siguran da bi se sačuvao rezultat. Mislim da će ići na pobjedu i da je na taj način je pripremio momčad”, zaključio je.