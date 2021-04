Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka (35) potvrdio je kako će nakon devet godina na kraju sezone napustiti Lokomotiv. U ruski prvoligaš stigao je 2012., a od tada je s klubom osvojio jedan naslov prvaka u dva ruska Kupa.

“Draga crveno-zelena obitelj, nije mi lako ovo napisati, ali, nažalost, ovaj trenutak je morao doći. Želim vas obavijestiti da će po završetku sezone doći vrijeme za oproštaj. Želio bih vam zahvaliti na prekrasnih devet godina: od prvog dana kada ste me prihvatili kao svog i pokazali mi da je igranje za ovaj klub veliki privilegij. Vaša ljubav i vaše poštovanje prema meni zauvijek će mi ostati u sjećanju.

Naravno, zajedno smo imali loše trenutke, ali bilo je i onih u kojima smo se zabavljali i slavili osvojene naslove i trofeje do kasno u noć. Želim zahvaliti trenerima, suigračima i onima s kojima surađujem i radim rame uz rame devet godina. Zbog njih će ovaj klub biti moja velika ljubav cijeli život. Loko je stekao svog pravog obožavatelja zauvijek. Hvala od srca, tvoj Charlie. Sezona još nije gotova i završiti što je bolje moguće”, napisao je na Instagramu.

Prema nekim nagađanjima navodno bi mogao prijeći u Dinamo iz Moskve za plaću od 1,2 milijuna eura.

Vedran Corluka announced departure from @fclokomotiv & insiders link him to @fcdynamo which offered Croatian veteran €1.2m salary. Though @OnooQ denied it Dynamo's interest may be justified due to deficit of defenders, even Varela winger played centraldef in some games https://t.co/Q3sOmpdDgO

— Andrey Davydov (@FarEasterner) April 1, 2021