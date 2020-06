BIVŠI TRENER U BARCELONI IMA NEIZLJEČIVU BOLEST: ‘Dali su mi još četiri godine života…”

Španjolski trener Juan Carlos Unzue, bivši pomoćnik Luisa Enriquea u Barceloni te trener Celte i Girone, otkrio je da boluje od neizlječive bolesti, amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

MESSIJU STIŽE NOVA PONUDA UOČI 33. ROĐENDANA: Postaje sve jasnije gdje će argentinski čarobnjak završiti karijeru

“Želim vas obavijestiti da imam ALS i da su mi rekli da imam još četiri godine života. Ljudi su sposobni prilagoditi svim situacijama. Upoznao sam druge bolesne ljudi koji su željni života, bez obzira na bolest, jer je život toga vrijedan”, rekao je Unzue na konferenciji za medije.

In a live-press conference which got attended by his family, friends, and some Barça players, Juan Carlos Unzué has announced that he suffers from ALS. A disease of which until this day there hasn’t been found a cure for.

Extremely sad. All the strength to him. pic.twitter.com/RhdRhVrZjH

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 18, 2020