BIVŠI TRENER RUKOMETAŠA ZAGREBA ŽESTOKO NAPAO SPSKOG PREDSJEDINKA: ‘Alo, Vučiću, nisi ti vlasnik mog života’

Proslavljeni rukometni trener Veselin Vujović, koji je krajem svibnja napustio klupu hrvatskog prvaka PPD Zagreba, dao je intervju za Direktno.rs u kojem je žestoko kritizirao srpskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog uvođenja policijskog sata u toj zemlji.

VUJOVIĆ ‘POLUDIO’ ZBOG ČERVARA I OTKRIO ZAŠTO JE OTIŠAO IZ ZAGREBA: Hrvatski izbornik odmah mu se javio: ‘Svaka mu čast’

Ta je odluka bila i povod za velike prosvjede u Srbiji.

“Onog dana kada je predsjednik Vučić nagovijestio ponovnu karantenu i policijske satove, ja sam pukao i rekao sam “‘Alo bre, nisi ti vlasnik mog života!'”, izjavio je Vujović i nastavio:

“Tražio si od mene da držim socijalnu distancu – držao sam je, od četvrtka do ponedjeljka nisam izlazio iz kuće – poštovao sam, policija mi nije dala da odem od vikendice po lijekove, a istovremeno su ljudi nekog sumnjivog karaktera imali dozvolu za kretanje po gradu. Onda je odjednom ukinut policijski sat i sve preventivne mjere. Kad su završili izbori narod je okrivljen za eskalaciju epidemije koronavirusa. E, pa ja ću biti prvi koji neće prihvatiti nove policijske satove i karantene”.

7️⃣

Coach Veselin Vujovic was the first ever World Handball Player of the Year in 1988#Handball2017 #PhenomenalHandball pic.twitter.com/1wIM54vqIe

— France Handball 2017 (@Hand2017) January 25, 2017