Španjolski stučnjak Quique Setién vodio je Barcelonu u drugoj polovici prošle sezone, a otkaz je dobio nakon katastrofalnog poraza od Bayerna (8:2) u Ligi prvaka.

JE LI KOEMAN PRAVI TRENER ZA BARCELONU? Pojavili su se podaci koji pokazuju da definitivno nije

Setién se nakon toga povukao iz javnosti, a sada je dao veliki intervju za El Pais u kojemu je otkrio da mu je bilo jako teško na klupi katalonskog giganta u kojemu glavnu riječ vodi kapetan i ponajbolji nogometaš svijeta Lionel Messi.

Quique Setien has said Lionel Messi was "difficult to manage" during his short spell at the club. pic.twitter.com/tE9QpIWOAh

— ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2020