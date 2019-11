BIVŠI SVJETSKI PRVAK DOBIO OZBILJNO UPOZORENJE: ‘Ne bi mu bilo pametno da se bori s Miočićem, nije teško pretpostaviti što bi se dogodilo’

Borci već danima daju izjave o potencijalnom meču

Bivši MMA borac i nekadašnji UFC-ov prvak u srednjoj kategoriji Michael Bisping osvrnuo se potencijalni obračun Stipe Miočića i boksača Tysona Furyja. Smatra kao američki Hrvat nije Englezu dobar izbor za debi.

“On bi zasigurno mogao biti prijetnja. Vjerujem u to, ali ako mu se na pravi način izaberu protivnici. Zašto? Pa zato što u UFC-u ima nekoliko dobrih hrvača poput Stipe. On je hrvanjem nadigrao Francisa Ngannoua, a Ngannou se bavi MMA-om duže od Furyja pa nije teško pretpostaviti da bi isto napravio i Furyju. To se podrazumijeva. Pored toga, pa neće oni odmah Tysonu dodijeliti borbu za naslov”, rekao je Bisping u svom podcastu, javlja Fightsite. Također smatra da bi se Fury odlično uklopio u UFC.

Savršen za UFC

“Ljudi ovo razdoblje u UFC-u nazivaju erom zabave, a Fury se savršeno uklapa u tu priču. On zna pričati sra*a danima, jako je zabavan, zna se boriti, ali i zapjevati u mikrofon. On je svjetski prvak, ali i izrazito karizmatičan tip. Definitivno je ogromna zvijezda i ako može nanizati par pobjeda i onda dobiti priliku u borbi za naslov. To bi za UFC bio ogroman posao i ogroman PPV”, završio je.