BIVŠI SUIGRAČI UŠLI U POLEMIKU: Isco zatvorio temu Ronaldo za sva vremena, odmah se oglasio Portugalac

Jedan od najboljih nogometaša na svijetu isrčat će u utorak navečer na svoj Old Trafford.

Značaj i utjecaj Cristiana Ronalda na momčad i uspjehe Real Madrida više su nego jasni i to ne samo po mnogobrojnim rekordima koje je porušio tijekom devet godina na Santiago Bernabeu. S njegovim odlaskom klub je ubilježio najduži niz bez zabijenog pogotka, ali i najlošiji start u eri predsjednika Florentina Pereza.

Real je u posljednjih pet utakmica dao samo jedan gol, a mnogi to povezuju s odlaskom Portugalca. Međutim Isco je drugačijeg mišljenja.

Nema smisla

“Stalno to pitate. Ja do sada nisam imao prilike o tome govoriti. Ne bi trebali pričati o nekome tko nije ovdje, to nema nikakvog smisla. Nedostaju mi Bale i Carvajal kada ne igraju, ali to je drugačije jer su oni u klubu. Imamo igrače koji su sposobni zabiti i ne možemo plakati za nekim tko nije ovdje i nije htio biti ovdje”, poručio je Isco uoči susreta s Plzenom u Ligi prvaka.

Cristiano Ronaldo osvrnuo se na njegove riječi prije dvoboja Juventusa i Manchester Uniteda.

Složio se s bivšim suirgačem

“Iscovi komentari? Apsolutno mi ne smetaju. Istina je što je rekao i ne treba plakati za nekim koga nema. Ja sam završio svoje putovanje u Madridu i sada je vrijeme za novo poglavlje u Juventusu, koji je isto među najboljim klubovima na svijetu”, kazao je Portugalac.

“Mogu reći da imam sreće i da sam sretan. Jako sam sretan što sam se vratio u Manchester nakon što sam ovdje bio i s Madridom”, kazao je.

“Situacija u Realu? Ja nemam što o tome pričati. Nisam više u klubu i ne bi bilo u redu da komentiram njihove trenutačne probleme”, završio je.