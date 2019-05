BIVŠI ŠEF KONTROVERZNOG BRAZILSKOG GENIJALCA ISKRENO PRIZNAO: ‘Da barem dođe u Real Madrid, to bi bilo izvrsno’

Sve zbog novca

Priča o potencijalnom transferu brazilskog napadača Neymara u Real Madrid provlači se kroz medije već godinama. Neymar je bio već nekoliko puta blizu Kraljevskog kluba, ali transfer se nikad nije ostvario. Vijesti o toj temi ponovno su se pojavile, a predsjednik Neymarovog bivšeg kluba Jose Carlos Peres nada se da će ovog ljeta Brazilac konačno postati član kluba iz Madrida. Naravno, za to ima i jako dobar razlog.

‘Želim pričati o Neymaru. Pročitao sam tekst u Marci u kojem govore kako postoji ogrromna mogućnost da on otiđe u Real Madrid ovo ljeto, a to bi bila jako dobra vijest za nas’, izjavio je Peres za brazilski list Oglobo Esporte.

Rekordni transfer

Zatim je otkrio iz kojeg razloga je za to zainteresiran: ‘Imamo pravo na četiri posto transfera jer je on potekao iz našeg omladinskog pogona. Mi smo ga formirali kao igrača, pa bi to bio izvrstan posao za nas, a sav novac je dobrodošao’, iskren je predsjednik Santosa.

Neymar je blizu transfera u Real već prvi put bio 2009. godine, ali je tada odabrao Barcelonu. Trenutno igra za francuski PSG, u koji je stigao 2017. iz Barcelone za rekordnih 222 milijuna eura.