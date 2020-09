Ferrari je s njim i Schumacherom stigao do pet naslova prvaka

Bivši šef momčadi Ferrarija, Jean Todt, otkrio je da je prošlog tjedna posjetio Michaela Schumachera. Kako informacije o legendarnom pilotu Formule 1 cure na kapaljku svaka izgovorena riječ od nekog iz njegovog bližeg kruga odmah privuče ogromnu pozornost, što je i sada slučaj.

“Vidio sam Michaela prošlog tjedna. On se bori. Znamo da je imao strašnu i nesretnu skijašku nesreću koja mu je uzrokovala puno problema. Ali on ima nevjerojatnu ženu pored sebe, ima svoju djecu, svoje medicinske sestre i možemo mu samo poželjeti najbolje, kao i da obitelji poželim sve najbolje”, rekao je Todt.

“Sve što mogu napraviti je da budem blizu njih dok ne budem u stanju nešto učiniti, a onda ću to i učiniti“, dodao je.

Progovorio je i o fantastičnom Britancu Lewisu Hamiltonu, koji na pragu rušenja Schumacherovog rekorda po broju pobjeda, a uskoro bi se mogao izjednačiti s njim i po broju osvojenih naslova prvaka.

“Lewis će nadmašiti sve Michaelove rekorde, jednostavno, zato što je jako talentiran vozač. Motiviran je i vozi za najbolji tim. Ima najbolji automobil, najbolji motor, tako da su svi sastojci tu”, rekao je.

Schumacher je prije malo više od šest godina pao na skijanju u francuskim Alpama i udario glavom o kamen i zaradio teške ozljede. Ugledni britanski neurokirurg Colin Shieff, prije dvije godine je za Associated press prokomentirao njegovo teško stanje i šasne za oporavak.

“Priroda ozljede i informacije koje dobivamo nam sugeriraju da je njegov mozak pretrpio veliku štetu. Kao posljedica toga, njegov mozak ne funkcionira kao moj ili vaš. Što je duže u takvom stanju, sve je teže očekivati poboljšanja. Situacija se gotovo sigurno neće popraviti”, rekao je Shieff pa dodao:

“Schumacher gotovo sigurno ne može razgovarati. Možda je u stanju da, ili se to može činiti ljudima oko njega, pokazuje da je nesretan ili da mu nije ugodno. Ili možda može uživati gledajući svoju djecu ili slušajući glazbu koju je uvijek volio. Potpuno se ne može oporaviti. Jako je dugo u ovakvom stanju i izgubio je mišiće. Čak i kako je otvorio oči i počeo govoriti, došlo bi do gubitka memorije, a to će imati utjecaj na ponašanje i kognitivne funkcije te više ne bi bio ista osoba. A što se tiče djelomičnog oporavka – svaki napredak je oporavak.”

Na kraju je istaknuo i kako su cifre prema kojima Scumacherovo liječenje stoji 200.000 eura mjesečno, pretjerane.