Sve se više priča da bi dvojac mogao odraditi borbu

Bivši svjetski boksački prvak Tyson Fury još se jednom osvrnuo na potencijalnu borbu s američko-hrvatskim MMA borcem Stipom Miočićem.

“Možeš li samo zamisliti koliko bi velika bila borba između mene i Stipe Miočića?”, poručio je Fury tijekom gostovanja u True Geordie podcastu. Odmah je uslijedilo pitanje slaže li se s njim da bi ta borba bila veća od one između McGregora i Mayweathera.

“Mislim kako bi Stipe prošao deset puta gore od McGregora, jer on barem zna boksati. Stipe Miočić ne zna boksati i to ne bi mogao biti boksački meč. Ali volio bih vidjeti što mu mogu ponuditi u njegovom svijetu i kako bi mi odgovorio”, poručio je Fury, čije riječi prenosi Fightsite.

Legendarni boksački prvak Evender Holyfield progovorio je o tome što bi se dogodilo kada bi ovaj dvojac ukrstio rukavice u ringu.

“Fury će ugasiti svjetlo svim onim UFC borcima koji su ga prozvali na međusobni boksački meč, kao što je to učinio prvak u teškoj kategoriji Stipe Miočić. On mora razumjeti da je Tyson boksač. Nije bitno kakav će MMA borac biti na drugoj strani. Hoće li on biti visok ili nizak, ali Fury će ga prebiti u boksu jer ima toliko više iskustva. A u UFC-u bi Furyja mogli istući udarcima nogama pa neće dobiti niti priliku toliko mnogo udarati. Da sam ja on, držao bih se boksa! Ionako nema više previše vremena za profesionalnu karijeru“, poručio je Holyfield.