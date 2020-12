Oduševljen je nastupom Čeličnog Mikea u egzibicijskom meču

Sudionik ‘meča stoljeća’ i najjači udarač u povijesti boksa, George Foreman (71), uvjeren je nakon što je pogledao egzibicijski meč između Mikea Tysona i Roya Jonesa, kako Čelični Mike opet može postati svjetski prvak.

Foreman, koji se s Muhammadom Alijem borio u meču poznatom pod imenom ‘Rumble in the Jungle’ i koji još uvijek nosi titulu najstarijeg svjetskog prvaka svih vremena nakon što je do tog uspjeha došao s 45 godina, nije štedio riječi govoreći o Tysonu.

“Ako ostane u formi u kakvoj je sada i ako se sve stvari poklope mogao bi doći u priliku boriti se za naslov. Tyson je izgledao sjajno i mogao bi pobijediti aktualne prvake”, rekao je Foreman aludirajući na Tysona Furyja i Anthonyja Joshuu.

“Roy Jones morao se jako potruditi da ne bude nokautiran u toj borbi. Nisam mogao vjerovati što gledam, a to je bio samo egzibicijski meč. Samo zamislite štop bi se dogodilo da je Tyson bio aktivan posljednje dvije, tri godine. Bio bi izazivač na naslov svjetskog prvaka s 54, 55 godina”, poručio je Foreman tijekom razgovora za USA Today.

George Foreman Thinks Mike Tyson Could Make a Serious Title Run Right Now https://t.co/WSOzklWb3I — TMZ (@TMZ) December 3, 2020

Meč kojeg su svi iščekivali s uzbuđenjem i znatiželjom na kraju nije razočarao, iako na kraju osam rundi nije proglašen pobjednik. Svaka je runda trajala dvije umjesto uobičajene tri minute. Na kraju meča kada je trebalo proglasiti pobjednika Tyson je djelovao svježije od Jonesa Jr.

“Jako sam sretan što sam opet bio u ringu. Iako su ove dvije minute djelovale kao nekada tri, želim se opet boriti. Moramo ponoviti meč, želim revanš”, rekao je na kraju meča Tyson koji se nakon 15 godina vratio u ring. “Zadovoljan sam neriješenim rezultatom”, dodao je.

“Udarci u tijelo su svakako uzeli danak”, kazao je Jones Jr. bivši svjetski prvak u četiri različite težinske kategorije čija je zadnja borba bila 2018.