Pred novinare je stao kolumbijski napadač

Villarrealov lijevi bek Alberto Moreno (28), koji je zbog slomljenih križnih ligamenata koljena propustio dosadašnji dio sezone, vratio se u četvrtak na travnjak odigravši svih 90 minuta u trening utakmici između prve i rezervne momčadi ovog španjolskog prvoligaša. Moreno, koji je od 2013. skupio četiri nastupa za Španjolsku a igrao i za Sevillu te Liverpool, bio je jedan od šestorice ozlijeđenih igrača.

Villarreal, protivnik zagrebačkog Dinama u četvrtfinalu Europske lige, iskoristio je pauzu zbog reprezentativnih obveza za odigravanje međusobne utakmice u kojoj je prva momčad svladala rezervnu s 5-2 uz tri gola Paca Alcácera (27), donedavnog reprezentativca Španjolske.

Motivirani

Nakon treninga je kolumbijski napadač Carlos Bacca izašao na konferenciju za medije pa rekao kako će im dvoboj protiv hrvatskog prvaka biti težak no da njegova momčad želi osvojiti Europsku ligu do čijeg je pehara on već dolazio u dresu Seville.

“Puni smo želje. Sada ćemo igrati protiv Dinama, teškog protivnika. Nitko ga ne vidi kao favorita za osvajanje naslova ali ako uzmete u obzir da je eliminirao Tottenham, jednoga od favorita, i to igrajući dobro i zabivši mu tri gola, jasno je da nam neće biti lako”, izjavio je 34-godišnji Bacca. “U ovoj fazi i nadalje sve su utakmice poput finala, zahtjevne su, pa im je potrebno pažljivo pristupiti razmišljajući samo o onoj idućoj”, dodao je.

Dva naslova sa Sevillom

Bacca je 2014. i 2015. godine osvojio naslov Europske lige sa Sevillom pod vodstvom Unaia Emerya, aktualnog trenera Villarreala.

Sedmoplasirani Villarreal će iduću utakmicu igrati 3. travnja protiv osmoplasirane Granade, a pet dana kasnije istrčat će na Maksimiru protiv Dinama. Prvi četvrtfinalni susret s hrvatskim prvakom igrat će 8. travnja a uzvrat u Vila-realu, gradiću s 51.000 stanovnika na jugoistoku Španjolske, zakazan je za 15. travnja.

Neće biti lagano

“Četvrtfinalni dvoboj neće biti lagan nama ali niti Dinamu jer smo se u posljednje vrijeme popravili. Dinamo je veliki protivnik koji ove sezone radi dobre stvari, u svom prvenstvu i Europskoj ligi, ima odlične igrače ali mi ćemo se pripremiti. Sada razmišljamo o Granadi a bit će vremena da se posvetimo Dinamu”, izjavio je Bacca.

Villarreal je tri puta ispadao u polufinalu Kupa UEFA-e i Europske lige, godine 2004. od Valencije, pa 2011. od Porta a zatim i 2016. od Liverpoola.

Villarreal je bio upao u negativnu rezultatsku seriju iz koje je izašao u posljednja dva tjedna budući da je ostvario četiri pobjede zaredom, od čega dvije u prvenstvu a dvije u Europskoj ligi.