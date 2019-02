BIVŠI KAPETAN I RAĐA UŠLI U VERBALNI RAT: ‘O čemu on priča, u deset godina nije nam donio niti jednu medalju’

Zbog neuspjeha hrvatske košarkaške reprezentacije vrh Saveza našao se na udaru

Bivši kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Roko Leni Ukić napao je vodstvo Saveza nakon debakla u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

BIVŠI KAPETAN POMEO POD S RAĐOM, VRANKOVIĆEM I ANZULOVIĆEM: ‘Situacija je očajna, apsolutno je krivica na njima’

“Ne volim govoriti poslije, šamarati mrtvog konja nema potrebe. Svima je jasno da je situacija očajna. Takva je bila i prije godinu dana. S pristupom i parolama koje čujemo s različitih strana u Savezu ne vjerujem da i može biti bolje. Apsolutno je krivica na čelnicima Saveza”, poručio je Ukić preko Dalmatinskog portala.

Upiranje prstom

“Upiranje prstom ne donosi ništa dobro, ja mogu uprijeti u bilo koga, u Ukića, Matića i Antića, ali od tog nema koristi jer svi su jaki na jeziku, a kad se treba žrtvovati, nema ih nigdje. Ukić se mogao, pa nije, on je sam prestao biti zainteresiran za reprezentaciju i ne znam zašto je potreba nekog tko u deset godina nije donio nijednu medalju da upire prstom, a da se ne pogleda u ogledalo”, odgovorio mu je Dina Rađa tijekom razgovora za RTL.

Ukićev odgovor odmah je uslijedio.

“Rađa je rekao da sam jak na jeziku, a da u deset godina nisam osvojio medalju. U redu, to su činjenice, nemam ništa protiv toga. Međutim, rekao je da sam izgubio interes za reprezentaciju te da se nisam dovoljno žrtvovao. Možeš mi sve reći, možeš mi reći da nisam dovoljno dobar igrač, ali to da se nisam žrtvovao za reprezentaciju, e to ne možeš. Kod nas se svaka kritika dočeka na nož, a to nije dobro”, rekao je Ukić, čije riječi prenosi Index.hr