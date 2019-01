BIVŠI IZBORNIK O SUROVOJ STVARNOSTI HRVATSKOG RUKOMETA: ‘Sve sam to već prošao, ali sve dolazi na svoje’

Razgovarali smo s proslavljenim bivšim hrvatskim rukometašem i izbornikom Slavkom Golužom

Sad, nakon pobjede naših rukometaša nad Francuskom (23-20), nekako kao da još više boli onaj poraz od Brazila. Jer da smo u toj utakmici uzeli očekivane bodove, rekli bi smo unaprijed već upisane, sad bismo s tom pobjedom i ovom protiv aktualnog prvaka svijeta izborili polufinale SP-, bez obzira na ishod susreta s Njemačkom.

Međutim, svaka pobjeda veseli, posebno ova u situaciji kad smo morali slaviti zbog kvalifikacija za Olimpijske igre. Što smo htjeli, to smo i ostvarili. Sve je bilo u našim rukama, odlučivali smo sami o svojoj sudbini, i na kraju je završilo onako kako smo svi priželjkivali…

Za peto mjesto protiv Šveđana

Kauboji su tako osvojili treće mjesto u skupini I koje nas vodi u borbu za peto mjesto protiv Šveđana. Kako bilo, bit će to više revijalna nego natjecateljska utakmica jer i peto i šesto mjesto donosi kvalifikacije za Olimpijske igre. No, veseli i to, bolje nego da smo izgubili od Tricolora…

“Iskreno, nije baš bilo lijepo vidjeti kako je Brazil slavio protiv Islanda. Poslije toga bilo je puno neizvjesnosti kako će ovaj susret protiv Francuske završiti. Sve čestitke dečkima, svima na odrađenoj utakmici. Kolektivno je obrana iznijela ovu utakmicu, na čelu sa Šegom. Mislim da smo dali jedno šest, sedam laganih golova na utakmici. Ti su golovi, pogotovo u drugom poluvremenu kad smo zabili dva, tri zaredom, bili ključni”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši proslavljeni hrvatski rukometaš i izbornik Slavko Goluža, te nastavio:

‘Tko zna kako bi mi igrali s Nijemcima da smo pobijedili Brazil’

“Što bi bilo, kad bi bilo. Tko zna kako bi mi igrali s Nijemcima da smo pobijedili Brazil?! Evidentno je da je tako ispalo kako je ispalo. Ne treba sad tu trošiti riječi. Prema tome, vidjelo se i na utakmici protiv Njemačke da smo pokazali karakter i oduševljen sam s momcima kako su odigrali taj dvoboj. Suđenje ne želim komentirati, puno se toga reklo, sve se vidjelo. Ponosan sam na naše momke što su sve izdržali.

Zbog njih mi je nekako najdraže jer ih predobro poznajem, znam kakvi su to emotivci. S kojom ljubavlju i srcem oni igraju za reprezentaciju. Zbog njih mi je sad nekako toplije oko srca. Imamo sad jednu mirnu situaciju. No, ajmo biti realni. Nama uvijek apetiti rastu. Recite vi meni koja to reprezentacija zadnjih godina toliko puta bila u vrhu? Dogodila se ta promjena generacije. Evo, vidimo Španjolsku. Kad se sutra makne, naprimjer, jedan Raúl Entrerríos, to više neće biti ista reprezentacija. A mi smo promijenili toliko toga”, objašnjava nam Goluža.

Cilj Hrvatske na Svjetskom prvenstvu je – ispunjen!

Unatoč tome što nismo došli do polufinala SP-a što smo priželjkivali, ne treba biti baš previše tužan. Cilj Hrvatske na Svjetskom prvenstvu je bio izboriti kvalifikacije za Olimpijske igre, a to smo i postigli. Stoga nema previše tuge, nego se treba što bolje pripremiti za sljedeću europsku smotru najboljih u Švedskoj, Austriji i Norveškoj, kako bi tamo bili konkurentniji u borbi za medalju…

“Mi smo malo nezahvalni, uvijek tražimo samo medalje, ili je crno ili bijelo. Trebali bi početi više cijeniti neke stvari. Da je sve u državi, i da su svi sportovi uspješni poput rukometa, ja bih bio najsretniji čovjek na svijetu”, istaknuo je Goluža i osvrnuo se na već ustaljenu priču kad je riječ o hrvatskim sportskim selekcijama, posebno kad je riječ o rukometnoj reprezentaciji. Surovu stvarnost hrvatskog rukometa i sporta općenito, rekli bi smo…

Goluža jako dobro zna kako je to biti na udaru javnosti i medija

A to je da, kad pobjeđujemo, onda svi hvale reprezentaciju, a kad se kiksa, izgubi utakmica ili ako se zabrlja ozbiljnije, kao što je to hrvatska rukometna reprezentacija napravila protiv Brazila, onda se odmah pljuje po reprezentaciji, igračima, izborniku… Slično je doživio i Slavko Goluža kad je vodio nacionalnu rukometnu momčad, slično je doživio i Lino nakon poraza od Brazila i Njemačke. Povijest se, nažalost – ponavlja!

“Sve sam to već prošao. Ponosan sam na sve one medalje koje sam osvojio s našim igračima. Ljudi očito ne znaju da se sve u sportu mora posložiti za jedan veliki rezultat na turniru. Vjerujte mi, ja bi najviše volio, skupa s našim igračima, da smo osvajali zlatna odličja, najsjajnija odličja. Nitko sretniji od mene. Ljudi ne razumiju koje je to pražnjenje, fizički napori, pa jedna lopta tu odlučuje. To je sport! Žalosno je što mi sve to tako tragično shvaćamo i meni je žao što se drugi ljudi više cijene nego naši ljudi. Bez obzira na sve, želim reći da je to iza mene. Kad sam išao na svoje zadnje SP, znao sam kako će to završiti.

‘Jako dobro znam kako ti momci proživljavaju utakmice, koliko bolova i udarac trpe’

Zbog toga sam bio miran. Nisam htio reagirati na neke provokacije. Reprezentaciju Hrvatske vodio sam sa velikim emocijama, odricanjem , srcem.. stvari polako dolaze na svoje. Još jednom želim čestitati od srca našim dečkima. Njih mi je najviše žao, jako dobro znam kako ti momci proživljavaju utakmice, koliko bolova i udarac trpe, a sve zbog Lijepe naše. Oni ne igraju za novac, nego igraju sa srcem za naciju, za zastavu, za svoju domovinu!”, zaključio je Goluža.