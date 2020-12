Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić oduševljava ove sezone. Po tko zna koji put pokazao se ključnim igračem Real Madrida zbog čega se uskoro očekuje da stavi potpis na novi jednogodišnji ugovor. njegovim igrama oduševljen je i viši igrač Kraljevskog kluba Alvaro Benito.

“Modrić je jedan od najspremnijih igrača La Lige. Njegove godine ne znače ništa, igra kao u najboljim danima. Nije bio prvotimac prije nego što se Federico Valverde ozlijedio, a sada je nedodirljiv. U nekim je utakmicama morao odigrati 15 minuta i pokazao je pravi stav”.

🗣| Alvaro Benito (ex RM-player): "Modrić is one of the fittest La Liga players. Nobody can touch him in the line up. His age means nothing, he's playing like during his best time."🇭🇷@ellarguero pic.twitter.com/2v6KhdhkH8

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) December 29, 2020