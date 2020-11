BIVŠI IGRAČ LOKOMOTIVE ZABIO JUVEU PA SLAVIO KAO RONALDO: Veselje nije dugo trajalo, Portugalac mu uzvratio maestralnim potezom

Albanski reprezentativac i bivši član hrvatskog prvoligaša Lokomotive, 25-godišnji Myrto Uzuni u srpnju je postao novi igrač mađarskog prvaka Ferencvaroša.

Da se tamo odlično snašao govori i pogodak Juventusu kojeg je postigao u utorak navečer u 4. kolu Lige prvaka. U 19. minuti susreta Juventusovi igrači loše su reagirali. Tokmac je probio desnu stranu, nakon čega se lopta odbila do Uzunija, koji ju je poslao u mrežu pored nemoćnog Szczęsnyja. To mu je četvrti pogodak ove sezone u dresu mađarskog prvaka.

Ferencvaros’ Myrto Uzuni hits the Ronaldo celebration after scoring on CR7’s home turf 💀 pic.twitter.com/fKRJLf4WcA

— B/R Football (@brfootball) November 24, 2020