BIVŠI IGRAČ I TRENER HAJDUKA ZA NET.HR: ‘Ma gledajte, već je to viđeno dosta puta, povijest se opet ponovila’

Bijeli su mogli zagorčati život Modirma, no na kraju su kiksali.

Nogometaši Hajduka imali su ove sezone još jednu veliku priliku u potpunosti se vratiti u u borbu za naslov. Međutim, u velikom derbiju na Poljudu izgubili su 2:1 od Dinama. Umjesto da dođu na minus dva boda, Modri su im pobjegli na +8. Buran dan na Poljudu nastavio se poslije utakmice.

Nakon poraza stigla je vijest o raskidu suradnje s predsjednikom Ivanom Kosom zbog kupovanja naklonosti sudaca.

“NO je utvrdio kako predsjednik Uprave g. Ivan Kos nije prekršio zakon ali je drugačijim tretiranjem sudaca, noćnim izlascima ovlaštenih djelatnika Kluba sa sucima prekršio temeljne vrijednosti Kluba”, obrazložio je svoju odluku Nadzorni odbor kluba.



Dan kasnije u Splitu se dogodio sramotan incident. Nedaleko od Kluba navijača Torcida oko 14 sati fizički je napadnut mađarski napadač Marko Futacs. Hamza Barry, Savvas Gentsoglu, Hysen Memolla i Ahmed Said Said bili su u Futacsevom društvu kada je nekoliko osoba izletjelo iz Kluba i verbalno napadalo Saida zamjerajući mu izdanja koja Hajduk pruža u posljednje vrijeme.

Saidovi suigrači pokušali su smiriti situacija kada je jedan od onih koji su izletjeli fizički nasrnuo na Futacsa te ga udario nogom u glavu. Od siline udarca slomljene su mu naočale i zadobio je modricu ispod oka.

Povodom posljednjih događaja u klubu kontaktirali smo jednu od Hajudukovih legendi – Zorana Vulića. Međutim, nije bio sklon komentirati smjene i incident, no bio je raspoložen za razgovor o nogometu.

“Konfliktne situacije uvijek želim izbjeći bez obzira o kome se radi. Uvijek možemo razgovarati o nogometu”, dao je do znanja Vulić. Potom se osvrnuo na derbi.

Psihološka blokada

“Hajduk je bio bolji, ali Dinamo je na kraju slavio. Tom pobjedom osigurali su prvo mjesto. Nema ih tko više ugroziti. Sada se mogu koncentrirati na finale Kupa, čak i na to da vide tko im potreban za Ligu prvaka. Dinamo je u zbilja dobroj situaciji. Da su izgubili utakmicu s Hajdukom život bi im se promijenio, ali taj jedan gol je bio presudan”, kazao je.

Hajduk je već jedno bio u sličnoj situaciji ove sezone no iznenađujuće je u 24. kolu na Poljudu izgubio od Slaven Belupa te su već tada propustili priliku približiti se Dinamu.

“Znači da im se događa nekakav psihološki blok igračima kad moraju napraviti iskorak. Ali već je to povijest. Već je to viđeno dosta puta. Kad trebaš napraviti iskorak staneš. Dinamo ove godine nije tako dominantan kao prošlih godina. Mislim da se moglo zbilja zakomplicirati prvenstvo u korist Hajduka. To se nije dogodilo i sada Dinamo ima laganu situaciju da privede prvenstvo kraju i ne znam što bi se moglo dogoditi da to tako ne bude. Sada se moraju koncentrirati na Kup i pripremiti se za Ligu prvaka. Hajduku ostaje borba za obraniti drugo mjesto i Kup i daj bože da im to uspije”, poručio je Vulić.

Pitanje je hoće li se promjene u vodstvu i napad odraziti na igru Bijelih.

Odlazak Kopića

“Ma gledajte. Kad počne utakmica psihologija više ne postoji. Možemo mi tražiti alibije u ovome ili onome, ali kad utakmica počne…ako si pravi, onda si pravi. Ne možete ništa destabilizirati. To su za mene priče. Jednostavno kad počne utakmica nemaš pravo razmišljati o spremi ili ičem drugom. Samo si koncentriran na ono što moraš raditi”, smatra klupska legenda.

Najavljena promjena na mjestu predsjednika kluba mogla bi se odraziti na sudbinu trenera Željka Kopića. Tako je bilo kada je Ivan Kos dolazio na Poljud. Jedan od prvih poteza bila je smjena Damira Burića unatoč dobrim rezultatima.

“Hajduk je klub koji povijesno mora osvajati trofeje. Prema tome, tako svi mi živimo od trofeja, pogotovo treneri. Željko je napravio jedan pomak. Pitanje je li on pravi ili ne odlučit će sljedeća uprava, predsjednik ili sljedeći sportski direktor. Mi sa strane možemo favorizirati ali odlučuju ljudi u klubu”, završio je Vulić.