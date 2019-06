BIVŠI I SADAŠNJI VATRENI ZASULI SRNU PORUKAMA: Legedarni kapetan već dobio i novi nadimak: ‘Uvijek si mi bio primjer…’

View this post on Instagram

Proživjeli smo puno toga zajedno u dresu 🇭🇷 pa sam imao priliku izbliza vidjeti kakav si nogometaš, suigrač, kapetan i lider 🔝 Možeš biti ponosan na sjajnu karijeru, a ne sumnjam da ćeš nastaviti jednako uspješno na novom poslu 💪🏼 Sretno @darijosrna! #stepbystep #neverstop