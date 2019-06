BIVŠI I SADAŠNJI VATRENI ZASULI SRNU PORUKAMA: Legedarni kapetan već dobio i novi nadimak: ‘Uvijek si mi bio primjer…’

View this post on Instagram

Cestitke velikom igracu i jos vecem covjeku na fenomenalnoj karijeri. Uvijek si mi bio primjer kako se igrac treba odnositi prema dresu kojega nosi…s velikim uzitkom cu se sjecati svih nasih zajednickih trenutaka provedenih na terenu a i izvan njega. Bravo kapetane @darijosrna i ne sumnjam da ces u novoj ulozi biti na onoj razini na kojoj si bio kao i igrac. 😁👏🏻👏🏻 #legend #noviguardiola #kapetan