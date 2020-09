Ove subote izlazi u ring nakon deset mjeseci stanke

Bivši suparnik Filipa Hrgovića, Britanac Tom Little, izjavio je u razgovoru za Sky Sports kako misli da će El Animal dominirati svjetskim boksom kada se Tyson Fury jednog dana povuče.

“Toliko je dobar. Bit će poput Vladimira Klička. On je iznimno perspektivan i može biti dugovječan i uspješan. Hrgović je jako pametan”, kazao je Little.

“Magomedrasul Majidov je bio sjajan borac, ali nikada nisam osjećao da me nadmudrio. Bio je samo jači od mene. Dubois isto, ali Hrgović? On me nadmudrio i izudarao. Nećete pronaći toliko eksploziv nog teškaša, koji udara tako snažno osim Deontaya Wildera. Sjećam se koliko mi je bilo zlo kad me udarao. Nekoliko puta sam ostajao bez daha. Od svih poraza koje sam doživio, Hrgović se borio protiv moje najbolje verzije. Bolje verzije nego protiv Duboisa i Pricea. Ušao sam u ring nakon tri pobjede u nizu i kampa u kojem sam trenirao s Benom Davisonom (bivši Furyjev trener). sSvarno sam optimistično ušao u taj meč”, kazao je Little.

Hrgović, inače ove subote izlazi u ring nakon deset mjeseci stanke. U danskom Strueru bori se protiv grčkog boksača Alexandrea Kartozije u svom 11-om profesionalnom meču.

Prijenos se može gledati a RTL-u i RTL Playu s početkom u 20 sati, kada počinje studijska emisija koju će voditi Marko Vargek u stručne goste Stjepana Božića i Ivanu Habazin, nakon koje slijedi borba uživo koju će komentirati Filip Brkić i Željko Mavrović.